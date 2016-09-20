Thai Airways возобновит полеты из Бангкока в Москву с 15 декабря

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Thai Airways International с 15 декабря 2016 г. возобновляет рейсы из Бангкока в Москву и обратно.

Это следует из данных системы Aviasales.

Так, первый рейс Thai Airways из Москвы в Бангкок отправится 15 декабря в 18:40 мск. Минимальная стоимость билета в оба конца составляет 24,023 тыс. руб. Тариф предусматривает 30 кг багажа, а также ручную кладь.

Полеты по маршруту Бангкок - Москва были приостановлены перевозчиком с 29 марта 2015 года. Как сообщили тогда в московском представительстве компании, решение приостановить деятельность на территории РФ принято до улучшения экономической ситуации в стране и возвращения стабильного спроса на перелеты.