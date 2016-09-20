ВТБ прокомментировал претензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами США

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала ВТБ вследствие пересмотра правил заключения сделок на бирже, сообщается в пресс-релизе российского банка.

"Биржевые сделки, которые попали под расследование Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, осуществлялись по правилам Чикагской биржи и никаких претензий до недавнего времени не вызывали. Но около года назад комиссия подала иск против одного из западных банков, вменяя ему серьезные обвинения при проведении транзакций. Скорее всего, этот прецедент заставил CFTC пересмотреть практику совершения подобных сделок на бирже и впоследствии ввести запрет на адресные операции внутри одной группы", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что CFTC обвиняет ВТБ и "ВТБ Капитал" в совершении фиктивных сделок по рублевым фьючерсам. Комиссия требует от этих структур выплаты штрафа в $5 млн за фиктивные сделки по фьючерсам рубль к доллару.