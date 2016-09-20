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Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвиняет ВТБ в совершении фиктивных сделок

Экономика и бизнес
20 сентября, 0:27 дата обновления: 20 сентября, 1:36 UTC+3
Комиссия требует от банка ВТБ и "ВТБ Капитал" выплаты штрафа в виде $5 млн
Материал из 1 страницы
Главное здание ВТБ в Москве

Главное здание ВТБ в Москве

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвиняет банк ВТБ и "ВТБ Капитал" в совершении фиктивных сделок по рублевым фьючерсам. Об этом говорится в пресс-релизе Комиссии.

"Комиссия по торговле товарными фьючерсами США требует от банка ВТБ и "ВТБ Капитал" выплаты штрафа в $5 миллионов за фиктивные сделки по фьючерсам рубль к доллару", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в период с декабря 2010 года по июнь 2013 года ВТБ и "ВТБ Капитал" заключили более 100 сделок на сумму около $36 млрд. Российский банк ВТБ не мог из-за требований к достаточности капитала хеджировать свои валютные риски через свопы на внебиржевом рынке. Поэтому ВТБ сначала переносил свои валютные риски на дочернюю компанию "ВТБ Капитал" с помощью сделок на Чикагской бирже. "ВТБ Капитал" в свою очередь уже хеджировал риски на внебиржевом рынке через свопы по более выгодным ставкам. Комиссия сочла торговлю фьючерсами между аффилированными банками фиктивной и неконкурентной и обязала их выплатить $5 миллионов.

Комиссия учла, что банк ВТБ и "ВТБ Капитал" сотрудничали с нею во время расследования, отмечается в релизе.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92,23%) от уставного капитала банка.

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