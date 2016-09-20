Глава ФНС: более 5,6 млн малых и средних предприятий вошли в реестр МСП

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 5,6 млн малых и средних предприятий (МСП) зарегистрировались в Едином реестре субъектов МСП с августа 2016 года. Об этом сообщил ТАСС глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин.
"Из них 94,8% - это микропредприятия, 4,8% - малые предприятия, 0,4% - средние. При этом индивидуальными предпринимателями являются 53% субъектов МСП, юридическими лицами - 47%", - добавил Мишустин.
Также, по его словам, за август сформировано около 220 тыс. выписок из реестра.
Реестр МСП формируется на основе внутренних ресурсов ФНС России - данных из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого реестра индивидуальных предпринимателей. Кроме того, используется информация от других государственных органов и уполномоченных организаций (Минэкономразвития РФ, ММВБ).