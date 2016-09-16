Заказ для малого бизнеса: тонкости закупок в вопросах и ответах

Малый бизнес в России все активнее участвует в госзакупках — доходы некоторых предприятий на 80% формируются от исполнения госконтрактов.

С января 2018 года порог доступа малых предприятий к госзакупкам повышается с 10 до 15%. Кроме того, сформирован Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что повышает прозрачность взаимодействия заказчиков и поставщиков.

Вместе с тем у бизнесменов остаются вопросы: кому и как предложить свою продукцию, какое юридическое лицо при этом оформить, куда обращаться при возникновении проблем, а также на какие закупки можно рассчитывать в будущем.

В рамках онлайн-конференции, прошедшей на сайте Tass.ru, на вопросы представителей малого бизнеса ответили непосредственные заказчики — ОАО РЖД и ПАО "Россети", а также корпорация МСП, созданная для поддержки бизнесменов. Диалог заказчиков и поставщиков — в материале ТАСС.

Как принять участие в госзакупках Поставщиком может стать любое юридическое лицо, а побеждает в конкурсе тот, кто предложит более выгодные условия. Для удобства производителей и заказчиков разработана Единая информационная системе (ЕИС), где размещаются все планируемые закупки, информация о заказчиках и контрактах. Для того, чтобы ознакомиться с заказами, предназначенными для малого бизнеса, нужно на сайте системы выбрать категорию "Закупки у СМП, СОНО" и получить перечень контрактов. Кроме того, можно воспользоваться поиском и указать нужную категорию

РЖД: перечень по закупкам включает 279 позиций

Я индивидуальный предприниматель, занимаюсь производством хлеба и булочек. Могу ли я принимать участие в тендерах на поставку питания? Какие требования предъявляет РЖД к поставщикам из пищевой сферы?

В соответствии с законом участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Также принять участие в закупке может один индивидуальный предприниматель или несколько. Среди требований, которые могут быть предъявлены к участникам, — отсутствие задолженности по налогам, отсутствие судимости за преступления в сфере экономики и т.д. Перечень предъявляемых требований можно найти в документации процедуры закупки.

Принимали участие в аукционе РЖД, но возникли технические проблемы: во время процедуры отсутствовала кнопка подачи ценового предложения. Можно ли признать аукцион несостоявшимся?

Возможно, при условии своевременного обращения. Более того, при наличии вопросов, связанных с участием в закупках ОАО РЖД, можно воспользоваться "горячей линией" по вопросам закупочной деятельности. На сайте компании в разделе "Тендеры" размещена информация о работе "горячей линии", а также реестр вопросов и ответов. Кроме того, можно направить и жалобу по вопросам закупочной деятельности. На электронной торгово-закупочной площадке также существует техническая поддержка, сотрудники которой в режиме онлайн ответят на ваши вопросы, связанные с работой на площадке.

Занимаемся производством грузовых вагонов и являемся средним бизнесом. Хотим также поставлять электропоезда. Собирается ли компания увеличивать закупки у МСП в 2017–2018 годах? Если да, то на сколько?

Учитывая курс власти на развитие взаимодействия с субъектами МСП и заинтересованность ОАО РЖД в расширении использования промышленного и научно-технического потенциалов ученых и предпринимателей в целях минимизации стоимости продукции, в 2017–2018 годах доля закупок у МСП будет увеличиваться.

Что делать поставщику из сектора малого бизнеса, если он выиграл тендер, а выполнение условий стало невыгодным? Например, по причине удорожания материала и комплектующих.

Стоит заблаговременно просчитывать подобные риски. Даже если исполнение договора стало невыгодным, не стоит забывать об ответственности перед контрагентом по договору.

"Россети": перечень по закупкам составляет 238 позиций

На каких основных площадках разыгрываются тендеры?

Для представителей малого и среднего бизнеса используется электронная торговая площадка ПАО "Российские сети". Также в настоящее время ПАО "Россети" тестирует функционал электронных площадок, которые работают в сфере государственных и муниципальных закупок, так как с 2018 года закупки до 5 млн руб. будут проводиться на таких площадках.

По каким основным параметрам вы оцениваете и выбираете победителя?

Основные оцениваемые параметры — квалификация, опыт, ресурсы и, конечно же, предложенная цена.

Планируете ли вы увеличивать закупки у отечественных производителей из сферы МСП, по каким направлениям?

ПАО "Россети" в основном закупает продукцию отечественного производителя. В то же время стоит отметить, что законодательно приоритет поддержки отечественных производителей в настоящее время сложно реализуем из-за взятых Российской Федерацией обязательств перед Всемирной торговой организацией. Но косвенные меры поддержки уже существуют: есть обязанность закупать инновационную продукцию, в том числе у МСП. Фактически вся эта продукция выпускается отечественными производителями.

Мы планируем закупить электромобили для стартапа — экологическое такси. Кого бы из поставщиков вы порекомендовали? И второй вопрос: какие у нас риски, учитывая, что нужны зарядные станции, а их мало?

Мы не можем рекомендовать конкретного поставщика. Это противоречит антикоррупционной политики компании. В целом можно сказать, что сегодня на российском автомобильном рынке представлены электромобили многих производителей.

Создание и расширение сети электрозаправок входит в число приоритетных направлений деятельности ПАО "Россети". Компания планирует начать развертывание зарядной инфраструктуры на всей территории России. В то же время в ряде городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ярославль, а также на Валааме уже запущены в эксплуатацию электрозаправочные станции.

Я владею фитнес-центром премиум-класса в Москве, могу ли я сама предложить компании организовать конкурс на приобретение абонементов для сотрудников?

В некоторых дочерних компаниях "Россетей" в рамках социальных программ поддержки сотрудников существуют закупки услуг спортивных залов (фитнес-центров). Такие закупки проходят на конкурентной основе. В целях информирования о своих услугах можно направить коммерческое предложение заказчикам по территориальному принципу.

АО "Корпорация МСП"

Вправе ли заказчики отклонять организацию — участника закупки только на основании того, что он отсутствует в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте www.nalog.ru?

Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия сведений в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Занимаюсь поставкой канцелярских товаров. Где можно ознакомиться с закупками по моему профилю как представителю МСП?

С номенклатурой товаров, работ, услуг можно ознакомиться в ЕИС, в соответствующих разделах. Также на сайте корпорации создан раздел для субъектов МСП, в котором систематизирована информация о крупнейших заказчиках и закупках.

Кому выгоднее участвовать в закупках: ИП или ООО?

Участником процедур может быть любое юридическое лицо, но при участии в закупках предпринимателю может потребоваться привлечение дополнительных средств. Круг кредитных продуктов для ООО, как правило, шире, а условия привлекательнее. Не стоит также забывать и об имущественной ответственности для ИП.

Дает ли "МСП банк" прямую банковскую гарантию на обеспечение тендеров для субъектов МСП? Куда обращаться, чтобы получить такую гарантию?

АО "Корпорация МСП" оказывает финансовую поддержку субъектам МСП, в том числе путем выдачи поручительств и независимых гарантий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.