Клепач: налоговая система в России до 2018 года вряд ли будет меняться

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Налоговая система в РФ, в том числе НДС (налог на добавленную стоимость - прим. ТАСС), до 2018 года вряд ли будет меняться, заявил журналистам зампредседателя Внешэкономбанка, экс-замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Клепач.

"Я думаю, что до 2018 года никаких изменений принципиальных в налоговую систему не будет, это позиция президента и правительства. А обсуждать можно разные варианты - они и раньше обсуждались, и сейчас, где речь идет об изменении структур налогов.... Само по себе повышение НДС имеет инфляционный эффект ограниченный, а вот с точки зрения инвестиционных возможностей, особенно для предприятий, работающих на внутренний рынок, достаточно чувствительно с точки зрения падения доходов. Для экспортеров - нет. Поэтому я думаю, что сейчас такие решения не будут приниматься", - сказал он.

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что Минфин РФ предлагает реформу страховых взносов с 2017 года: начать взимать их со всего зарплатного фонда по единой ставке и к 2019 году довести ее до 26% (29% - с 2017 года, 28% - с 2018 года). По словам источников издания, есть и альтернативный вариант: в 2017 году повысить НДС до 20%, льготную ставку в 10% поднять до 12%, а с 2019 года начать увеличивать ее на два процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20%. По данным газеты, уже в 2017 году можно получить еще почти 600 млрд руб., еще 400 млрд - в 2018 году и еще 200 млрд руб. - в 2019 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что предложения по изменению тех или иных налоговых платежей затрагиваются на совещаниях у президента РФ Владимира Путина, однако решения по этим вопросам являются прерогативой правительства РФ.

Рост ВВП России

По его данным, рост ВВП России в третьем квартале может составить 0,2% относительно второго квартала. "По третьему кварталу мы ждем рост, я думаю, с учетом сезонности, наверное 0,2%", - сказал Клепач, уточнив, что это рост относительно предыдущего квартала. Ранее представитель Минэкономразвития сообщил ТАСС, что сезонно очищенный ВВП России во втором квартале 2016 года снизился на 0,2 процентного пункта по отношению к предыдущему кварталу. По словам представителя МЭР, в течение второго квартала спад ВВП остановился. Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев ранее заявлял, что динамика ВВП России в ближайшее время выйдет в положительную плоскость. По словам министра, ситуация в реальном секторе экономики улучшается, динамика промышленного производства уже вышла на положительные значения. При этом, как ранее сообщалось, Минэкономразвития РФ в обновленном прогнозе пересмотрело показатель спада ВВП по итогам 2016 года с -0,2 до -0,6%.