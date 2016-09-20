Источник: риторика ЕБРР по отношению к России смягчилась

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Риторика ЕБРР по отношению к России смягчилась. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Да, очевидно, что риторика изменилась, но нужно подождать, что скажут акционеры ЕБРР. Наверное, показательно также, что банк не закрывает офисы и не сокращает персонал в России", - сказал он.

ЕБРР вернется к рассмотрению вопроса о возобновлении финансирования проектов в РФ в конце года, а ряд европейских акционеров ЕБРР высказали мнение о возможности восстановления финансирования российских проектов, рассказал собеседник агентства.

"К вопросу о рассмотрении возобновления финансирования российских проектов они (акционеры ЕБРР - прим. ред.) вернутся в декабре - январе", - сказал он. Собеседник агентства также отметил, что ЕБРР сохраняет офисы и персонал в РФ в расчете на продолжение работы и риторика ЕБРР по отношению к России смягчилась.

Замминистра финансов Сергей Сторчак в свою очередь сообщил ТАСС, что ему пока неизвестно о возможности возобновления финансирования российских проектов со стороны ЕБРР. "Знаю только, что наш директор в ЕБРР активно работает в этом направлении", - отметил Сторчак.

Ранее глава департамента международных отношений Минфина России Андрей Бокарев сообщал о том, что совет директоров ЕБРР обсудит вопрос по возобновлению финансирования российских проектов в сентябре 2016 г., когда вернется с каникул. По его мнению, решение ЕБРР по данному вопросу неочевидно и позитивный исход ситуации предсказать сложно. Возобновление ЕБРР кредитования хотя бы российских частных проектов станет позитивным для России решением и прорывом в отношениях с банком.

По словам главы департамента, до недавнего времени треть портфеля ЕБРР фактически была завязана на Россию, а за прошлый год прибыль от российских проектов составила треть всей прибыли ЕБРР за год. Бокарев уверен, что замещение проектов в России инвестициями в других странах и регионах оказалось для ЕБРР не очень равноценным.

ЕБРР. Справка ЕБРР учрежден в 1991 г. с целью способствовать становлению рыночной экономики в странах, ранее входивших в социалистический лагерь. В настоящее время акционерами ЕБРР являются 64 страны, а также ЕС и Европейский инвестиционный банк (финансово-кредитное учреждение Евросоюза для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов). Россия является членом ЕБРР с 1992 г. До последнего времени на страну приходилась примерно треть всего объема операций банка. Всего в 1992-2014 гг. в России было профинансировано около 800 проектов.

Почему "заморожены" новые проекты

В июне российское финансовое ведомство отправило официальное письмо в совет директоров ЕБРР на имя председателя совета управляющих банка Пьера Граменья, в котором РФ просила акционеров ЕБРР уточнить, насколько решение по "заморозке" новых проектов в России соответствует международному статусу банка.

В июле 2014 г. акционеры ЕБРР приняли постановление о "временной приостановке" финансирования новых проектов в России. Такое решение было принято по инициативе акционеров банка от ЕС в связи с введением антироссийских санкций.