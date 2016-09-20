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"Калашников" начнет выпускать медицинский инструмент

Экономика и бизнес
20 сентября, 20:33 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 20, сентября. /ТАСС
По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, в настоящий момент возможность выпуска на новых производствах Концерна медицинского или строительного инструмента находится в обсуждении
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© Стоян Васев/ТАСС

ИЖЕВСК, 20 сентября. /ТАСС/. На новых производствах Концерна "Калашников" начнут выпускать медицинский инструмент. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по итогам заседания ВПК.

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"На сегодняшний момент мы обсуждаем возможность того, чтобы Концерн "Калашников" начал производство медицинского инструмента или, скажем, строительного инструмента, то есть то, о чем мы говорим - это диверсификация военного производства", - сказал Рогозин. Он отметил, что президент поддержал идею необходимости тиражирования этого опыта.

"В ноябре-декабре по поручению Военно-промышленной комиссии мы проведем большую военно-промышленную конференцию, где опыт Концерна "Калашников" будет предлагаться в качестве неких лекал того, каким образом без постоянных просьб к бюджету, который напряженный у нас, можно было бы за счет поддержки инвестиции перевооружать производства и делать их современными, заточенными не только на вопросы обороны и безопасности, но и на высокотехнологичные гражданские производства", - сказал Рогозин.

Зампредправительства напомнил, в чем уникальность примера Концерна. По его словам, корпорация "Ростех", владеющая этим заводом, пошла на приглашение частного инвестора, который на 49% вошел в капитал. В итоге, за счет кооперации корпораций "Ростех" и Сбербанка за 2,5 года удалось серьезно продвинуться вперед, создать новые цеха, закупить оборудование, обеспечить стабильную зарплату персоналу.

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