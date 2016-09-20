Концерн "Калашников". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 сентября 2016 г. в ходе рабочей поездки в Ижевск президент РФ Владимир Путин посетил концерн "Калашников", ознакомился с производством и образцами продукции. Также в Ижевске под председательством главы государства состоялось заседание Военно-промышленной комиссии.

АО "Концерн "Калашников" - военно-промышленное предприятие в Ижевске (Удмуртская Республика), разрабатывающее и выпускающее огнестрельное оружие, боеприпасы, вооружения и военную технику. Входит в состав Государственной корпорации "Ростех".

История

"Калашников" ведет свою историю от Ижевского оружейного завода, основанного российским императором Александром I в 1807 г. В течение двух столетий выпускал все виды стрелкового оружия.

Галерея 17 фото Галерея © ИТАР-ТАСС/Борис Кавашкин Легендарный Михаил Калашников

С 1947 г. завод производит автоматы Калашникова, которые в настоящее время в разных модификациях находятся на вооружении армий и спецподразделений более 100 стран мира.

В 1994 г. завод "Ижмаш" был акционирован, позднее он вошел в состав ГК "Ростехнологии" (Ростех). 6 апреля 2012 г. Арбитражный суд Удмуртии признал ОАО "Ижмаш" банкротом. На базе обанкротившегося предприятия было создано ОАО "НПО "Ижмаш".

О создании концерна, который объединит "НПО "Ижмаш" и ОАО "Ижевский механический завод" под брендом "Калашников", осенью 2012 г. впервые заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, его идею поддержал президент Владимир Путин.

Знаменитый конструктор Михаил Калашников, многие годы работавший на "Ижмаше", согласился дать новому концерну свое имя.

1 августа 2013 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) удовлетворила ходатайство "НПО "Ижмаш" о приобретении прав, позволяющих осуществлять функции исполнительного органа ОАО "Ижевский механический завод". Это дало "Ижмашу" право продолжать работу по созданию концерна "Калашников" в качестве единоличного исполнительного органа Ижевского механического завода.

"Концерн "Калашников" был зарегистрирован 12 августа 2013 г. путем переименования "НПО "Ижмаш".

Производство и показатели

По данным ГК "Ростех", в 2015 г. концерн "Калашников" выпускал 90% российского автоматического и 95% снайперского стрелкового оружия.

Бренды концерна - "Калашников", Baikal ("Байкал") и Izhmash ("ИЖМАШ").

Концерн производит:

боевое стрелковое оружие (автоматы - в т. ч. четвертое поколение автоматов Калашникова, пистолеты, пулеметы, снайперские винтовки Драгунова, подствольные гранатометы, карабины, автоматические авиационные пушки и др.),

гражданское стрелковое оружие (охотничье, спортивное оружие и оружие самообороны),

высокоточную технику (в т. ч. сверхзвуковые управляемые ракеты "Вихрь-1"),

беспилотные летательные аппараты самолетного и вертолетного типов (в 2015 г. "Калашников" приобрел 51% акций ижевской группы компаний по разработке "беспилотников" Zala Aero, "Зала Аэро"),

военные лодки и катера (на АО "Рыбинская верфь", 51% акций которой также приобретен в 2015 г.),

средства техобслуживания и ремонта зенитных комплексов, в т. ч. контрольно-проверочные машины.

В сентябре 2016 г. на форуме "Армия-2016" в Кубинке (Московская обл.) концерн представил автоматы Калашникова АК-12 (калибр 5,45 мм) и АК-15 (7,62 мм), доработанные по результатам государственных испытаний и проходящие в н. в. опытно-войсковую эксплуатацию в подразделения Минобороны РФ.

По последним опубликованным данным на 2014 г., доля концерна на внутрироссийском рынке боевого стрелкового оружия превышала 80%, на мировом рынке - около 1% в стоимостном и 2-3% в натуральном выражении. Доля на внутреннем рынке гражданского оружия составляла 5%, на внешнем - менее 1% как в натуральном, так и в стоимостном отношении. Проектные мощности предприятия были загружены на 68,9%.

По данным годового отчета ГК "Ростех", консолидированная выручка "Калашникова" в 2015 г. составила 11,8 млрд руб. (в 2014 г. - 5,5 млрд руб), консолидированная чистая прибыль - 2,4 млрд руб.; доля в выручке "Ростеха" равнялась 1%. Данные по исполнению гособоронзаказа (ГОЗ) по итогам 2015 г. не публиковались, в 2014 г. в его рамках "Калашников" поставил продукции на 352,5 млн руб., в том же году было отправлено оружия на экспорт на сумму 828,8 млн руб.

В июле 2014 г. против "Концерна Калашников" были введены санкции США и Канады. Они предусматривали заморозку активов и запрет на проведение транзакций. Из-за санкций концерн был вынужден приостановить поставки в эти страны.

Владельцы и руководство

Осенью 2013 г. руководство "Ростеха" приняло решение передать 49% акций концерна частным инвесторам - Алексею Криворучко (гендиректор "Калашникова") и совладельцу "Трансмашхолдинга" Андрею Бокареву.

Для этого была проведена допэмиссия акций на 2,65 млрд рублей (2,65 млн акций номиналом 1 тыс. рублей), которая была зарегистрирована в марте 2014 г.

До этого уставный капитал концерна составлял всего 100 тыс. рублей. Акции дополнительной эмиссии размещены по закрытой подписке в пользу "Ростеха" и компании Криворучко и Бокарева - "ТрансКомплектХолдинг". 6 мая 2014 г. Криворучко и Бокарев закрыли сделку по приобретению 49% акций концерна за 1,3 млрд рублей, в итоге доля "Ростеха" уменьшилась до 51%.

Генеральный директор АО "Концерн Калашников" - Андрей Криворучко (с 2014 г.).

Численность персонала в 2015 г. - 11 тыс. 700 человек (данные ГК "Ростех").

День оружейника. Досье