Концерн "Калашников". Досье

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ТАСС-ДОСЬЕ. 20 сентября 2016 г. в ходе рабочей поездки в Ижевск президент РФ Владимир Путин посетил концерн "Калашников", ознакомился с производством и образцами продукции. Также в Ижевске под председательством главы государства состоялось заседание Военно-промышленной комиссии.
АО "Концерн "Калашников" - военно-промышленное предприятие в Ижевске (Удмуртская Республика), разрабатывающее и выпускающее огнестрельное оружие, боеприпасы, вооружения и военную технику. Входит в состав Государственной корпорации "Ростех".
"Калашников" ведет свою историю от Ижевского оружейного завода, основанного российским императором Александром I в 1807 г. В течение двух столетий выпускал все виды стрелкового оружия.
С 1947 г. завод производит автоматы Калашникова, которые в настоящее время в разных модификациях находятся на вооружении армий и спецподразделений более 100 стран мира.
В 1994 г. завод "Ижмаш" был акционирован, позднее он вошел в состав ГК "Ростехнологии" (Ростех). 6 апреля 2012 г. Арбитражный суд Удмуртии признал ОАО "Ижмаш" банкротом. На базе обанкротившегося предприятия было создано ОАО "НПО "Ижмаш".
О создании концерна, который объединит "НПО "Ижмаш" и ОАО "Ижевский механический завод" под брендом "Калашников", осенью 2012 г. впервые заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, его идею поддержал президент Владимир Путин.
Знаменитый конструктор Михаил Калашников, многие годы работавший на "Ижмаше", согласился дать новому концерну свое имя.
1 августа 2013 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) удовлетворила ходатайство "НПО "Ижмаш" о приобретении прав, позволяющих осуществлять функции исполнительного органа ОАО "Ижевский механический завод". Это дало "Ижмашу" право продолжать работу по созданию концерна "Калашников" в качестве единоличного исполнительного органа Ижевского механического завода.
"Концерн "Калашников" был зарегистрирован 12 августа 2013 г. путем переименования "НПО "Ижмаш".
По данным ГК "Ростех", в 2015 г. концерн "Калашников" выпускал 90% российского автоматического и 95% снайперского стрелкового оружия.
Бренды концерна - "Калашников", Baikal ("Байкал") и Izhmash ("ИЖМАШ").
Концерн производит:
В сентябре 2016 г. на форуме "Армия-2016" в Кубинке (Московская обл.) концерн представил автоматы Калашникова АК-12 (калибр 5,45 мм) и АК-15 (7,62 мм), доработанные по результатам государственных испытаний и проходящие в н. в. опытно-войсковую эксплуатацию в подразделения Минобороны РФ.
По последним опубликованным данным на 2014 г., доля концерна на внутрироссийском рынке боевого стрелкового оружия превышала 80%, на мировом рынке - около 1% в стоимостном и 2-3% в натуральном выражении. Доля на внутреннем рынке гражданского оружия составляла 5%, на внешнем - менее 1% как в натуральном, так и в стоимостном отношении. Проектные мощности предприятия были загружены на 68,9%.
По данным годового отчета ГК "Ростех", консолидированная выручка "Калашникова" в 2015 г. составила 11,8 млрд руб. (в 2014 г. - 5,5 млрд руб), консолидированная чистая прибыль - 2,4 млрд руб.; доля в выручке "Ростеха" равнялась 1%. Данные по исполнению гособоронзаказа (ГОЗ) по итогам 2015 г. не публиковались, в 2014 г. в его рамках "Калашников" поставил продукции на 352,5 млн руб., в том же году было отправлено оружия на экспорт на сумму 828,8 млн руб.
В июле 2014 г. против "Концерна Калашников" были введены санкции США и Канады. Они предусматривали заморозку активов и запрет на проведение транзакций. Из-за санкций концерн был вынужден приостановить поставки в эти страны.
Осенью 2013 г. руководство "Ростеха" приняло решение передать 49% акций концерна частным инвесторам - Алексею Криворучко (гендиректор "Калашникова") и совладельцу "Трансмашхолдинга" Андрею Бокареву.
Для этого была проведена допэмиссия акций на 2,65 млрд рублей (2,65 млн акций номиналом 1 тыс. рублей), которая была зарегистрирована в марте 2014 г.
До этого уставный капитал концерна составлял всего 100 тыс. рублей. Акции дополнительной эмиссии размещены по закрытой подписке в пользу "Ростеха" и компании Криворучко и Бокарева - "ТрансКомплектХолдинг". 6 мая 2014 г. Криворучко и Бокарев закрыли сделку по приобретению 49% акций концерна за 1,3 млрд рублей, в итоге доля "Ростеха" уменьшилась до 51%.
Генеральный директор АО "Концерн Калашников" - Андрей Криворучко (с 2014 г.).
Численность персонала в 2015 г. - 11 тыс. 700 человек (данные ГК "Ростех").