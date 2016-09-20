Путин: оборонным предприятиям надо наращивать производство гражданской продукции

Президент РФ Владимир Путин (второй справа на первом плане) и глава Удмуртии Александр Соловьев (справа на первом плане) во время посещения АО "Концерн "Калашников" © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ИЖЕВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Оборонным предприятиям необходимо наращивать объемы производства гражданской продукции. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с рабочими Концерна "Калашников".

"Самое главное, кроме оружия выпускать гражданскую продукцию, объем гражданской продукции должен нарастать", - сказал Путин.

По словам главы государства, заводы российского оборонно-промышленного комплекса выпускают такую продукцию, которая будет востребована и после реализации госпрограммы вооружений. По его словам, во всем мире предприятия "оборонки" значительную часть продукции реализуют на гражданских рынках. Он добавил, что руководство концерна "Калашников" это знает и соответствующим образом планирует развитие предприятия.

Путин поделился с рабочими своим впечатлением от осмотра модернизированных цехов Концерна "Калашников". "Это музей современного искусства", - сказал он. Он выразил надежду, что сотрудникам предприятия обновленные производственные площадки также нравятся, им там интересно и приятно работать.

Глава государства также воспользовался случаем, чтобы поздравить оружейников с их профессиональным праздником. "Вчера (в понедельник) был ваш праздник, - сказал Путин. - Я хочу вас поздравить и пожелать вам самого доброго". Он также пообещал, что Концерн будет развиваться, а люди будут ходить на работу и возвращаться домой с хорошим настроением.

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