S&P улучшило прогноз по рейтингу ВТБ с "негативного" на "стабильный"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз по кредитным рейтингам ВТБ с "негативного" на "стабильный". При этом долгосрочный и краткосрочный рейтинги кредитной организации в иностранной валюте подтверждены на уровне "BB+"/"B", говорится в сообщении агентства.

Изменение прогноза по рейтингам банка последовало за улучшением прогноза по суверенному кредитному рейтингу России до "стабильного" с "негативного", отмечается в пресс-релизе S&P.

Кроме того, агентство улучшило рейтинги "ВТБ-Лизинга", "ВТБ-Лизинг Финанса", СК "ВТБ Страхование", казахстанского филиала ВТБ, а также VTB Bank (Deutschland) с "негативного" на "стабильный".

Аналогичные рейтинговые действия были предприняты по отношению к российским "дочкам" BNP Paribas, Credit Suisse, UniCredit и Торгово-промышленного банка Китая.