Volkswagen отмечает падение продаж своих автомобилей в РФ по сравнению с 2015 годом

КАЛУГА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Продажи автомобилей немецкого концерна Volkswagen в России продолжают падать: за восемь месяцев 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снижение почти 6%, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.

"За период январь-август 2016 года было продано 105,5 тыс. автомобилей, за аналогичный период 2015 года - 111,9 тыс. автомобилей, снижение составило 5,8%", - отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба компании отмечала, что спад показателей объясняется напряженной экономической ситуацией в России.

В целом за первые 8 месяцев 2016 года концерн Volkswagen продал покупателям во всему миру 6,66 млн автомобилей, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1,8%.

В России Volkswagen представлен заводом в Калуге и производственной площадкой в Нижнем Новгороде. Завод в Калуге производит модели Polo Sedan, Tiguan и Skoda Rapid. Производственная мощность предприятия - 225 тысяч автомобилей в год. С сентября там запущена линия по сборке спортивной версии автомобиля Polo GT. Сейчас компания начала экспортные поставки машин в Мексику.

На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде организован полный цикл производства автомобилей Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia. Проектная мощность составляет 132 тыс. автомобилей в год. Сборка на данном предприятии начата с 2011 года.