Volkswagen приостановит с 1 сентября на два дня сборку автомобилей в Калуге

КАЛУГА, 29 августа. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Немецкий концерн Volkswagen приостановит на два дня сборку автомобилей на своем заводе в Калуге с 1 сентября, сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в пресс-службе компании.

"По договоренности с профсоюзами было принято решение, что в связи с началом учебного года 1 и 2 сентября являются выходными днями путем внутреннего переноса - за эти дни сотрудники завода работали в мае. Связано это с тем, что многие сотрудники с детьми школьного возраста высказывали желание взять выходной в эти даты, чтобы провести эти дни со своей семьей", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время завод в Калуге работает в пятидневном режиме. Таким образом, сборка будет возобновлена 5 сентября. Volkswagen в Калуге уже работал в четырехдневном режиме вместо пятидневного, на который автопредприятие было вынуждено перейти с 30 марта 2015 года из-за экономической ситуации. Однако в конце августа 2015 года после выхода из корпоративного отпуска завод снова перешел на пятидневку.

Между тем, концерн начал экспорт автомобилей с завода в Калуге в Мексику из-за текущей экономической ситуации на российском рынке, характеризующейся падающим спросом. Как сообщалось ранее, продажи автомобилей Volkswagen в России за 7 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на почти на 6%.

Volkswagen представлен в России двумя производственными площадками - в Нижнем Новгороде на базе завода ГАЗ и в Калуге. На заводе в Нижнем Новгороде организован полный цикл производства автомобилей Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia. Завод Volkswagen в Калуге производит Volkswagen Polo Sedan, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Производственная мощность - 225 тысяч автомобилей в год.

В Калуге Volkswagen Group Rus производит автомобили с ноября 2007 года, на заводе работают около 5 тысяч человек.