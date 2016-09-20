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ЕС готов расширить техпомощь Белоруссии для проведения стресс-тестов на БелАЭС

Экономика и бизнес
20 сентября, 22:11 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова
Стресс-тесты строящейся в Гродненской области Белоруссии АЭС будут проведены в декабре нынешнего года
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МИНСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Евросоюз готов при необходимости расширить техническую помощь Белоруссии, в том числе для проведения стресс-тестов на строящейся БелАЭС. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель генерального директора по энергетике Еврокомиссии Герассимос Томас по итогам визита в Белоруссию.

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"Мы подтвердили свое желание предоставлять еще большие объемы технической помощи белорусскому регулятору, если такая помощь необходима, - сказал он. - Мы уже поддерживаем работу двух экспертов, которые помогают регулятору, и готовы увеличить объемы этой поддержки". По его словам, техпомощь, в частности, может быть оказана для проведения стресс-тестов.

"Сейчас мы ожидаем, что белорусский регулятор (Госатомнадзор - прим. ТАСС) и Министерство энергетики снова свяжутся с нами и сообщат о графике проведения работ", - сказал представитель Еврокомиссии.

По словам главы Госатомнадзора Ольги Луговской, европейские коллеги разъяснили процедуры проведения стресс-тестов. "Мы готовы принимать помощь ЕС. Сейчас очень активно работаем с европейскими коллегами. У нас выполняются проекты международной технической помощи по линии ЕС, любая помощь со стороны опытных коллег, безусловно, полезна", - сказала Луговская.

14 сентября замминистра энергетики Михаил Михадюк сообщил, что стресс-тесты строящейся АЭС будут проведены в декабре нынешнего года. По его словам, заключен контракт с российской организацией на проведение стресс-тестов, российская сторона рассматривает вопрос о привлечении зарубежных экспертов для выполнения этой работы. По итогам стресс-тестов будет подготовлен национальный доклад, который передадут в Еврокомиссию.

БелАЭС, строящаяся с участием России в поселке Островец (Гродненская область), будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Литва выразила обеспокоенность строительством АЭС в 50 км от Вильнюса. Литовские власти утверждают, что Минск не представил убедительную оценку влияния строящегося атомного объекта на окружающую среду и не придерживается международных требований в сфере безопасности ядерной энергетики.

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