Новые Samsung Galaxy Note 7 доставлены в розничные магазины США

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Южнокорейская компания Samsung Electronics доставила более 500 тыс. новых телефонов Samsung Galaxy Note 7 в США для замены ранее проданных моделей после того, как власти страны объявили об отзыве смартфонов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Обменять телефон можно будет с завтрашнего дня в пунктах розничной торговли по всей территории США. Кроме того, компания Samsung объявила о выпуске обновления программного обеспечения для Galaxy Note 7, с помощью которого можно определить безопасность использования устройства. Зеленый значок батареи в правом углу экрана говорит о том, что аккумулятор устройства исправен и безопасен для работы смартфона.

Ранее Американская Комиссия по безопасности потребительских продуктов (КБПП) официально объявила об отзыве около 1 млн реализованных на территории США смартфонов Samsung Galaxy Note 7 из-за вероятности перегрева и взрыва аккумуляторов.