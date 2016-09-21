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Новые Samsung Galaxy Note 7 доставлены в розничные магазины США

Экономика и бизнес
21 сентября, 2:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС
Ранее было объявлено об отзыве около 1 млн реализованных на территории страны смартфонов этой модели из-за вероятности перегрева и взрыва аккумуляторов
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© AP Photo/Richard Drew, File)

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Южнокорейская компания Samsung Electronics доставила более 500 тыс. новых телефонов Samsung Galaxy Note 7 в США для замены ранее проданных моделей после того, как власти страны объявили об отзыве смартфонов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

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Власти США объявили об отзыве около одного млн смартфонов Samsung Galaxy Note 7

Обменять телефон можно будет с завтрашнего дня в пунктах розничной торговли по всей территории США. Кроме того, компания Samsung объявила о выпуске обновления программного обеспечения для Galaxy Note 7, с помощью которого можно определить безопасность использования устройства. Зеленый значок батареи в правом углу экрана говорит о том, что аккумулятор устройства исправен и безопасен для работы смартфона.

Ранее Американская Комиссия по безопасности потребительских продуктов (КБПП) официально объявила об отзыве около 1 млн реализованных на территории США смартфонов Samsung Galaxy Note 7 из-за вероятности перегрева и взрыва аккумуляторов.

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