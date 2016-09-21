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Глава ВТБ: ЦБ целесообразно было снизить ключевую ставку до 9% в 2016 году

Экономика и бизнес
21 сентября, 9:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
По мнению Андрея Костина, снижение до 10% - это слишком мало
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Банку России целесообразно было снизить ключевую ставку до 9% годовых в текущем году. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу CNBC.

"Я думаю, это слишком мало. Я думаю, что ЦБ можно было снизить процентную ставку до 9% в этом году, но Центральный банк снизил до 10% и сказал, что в этом году больше снижать не будет, - сказал Костин. - На мой взгляд, это слишком мало, но ЦБ пообещал дальнейшие снижения (ставки) в следующем году".

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По мнению главы ВТБ, снижение инфляции - "хороший повод для дальнейшего снижения ключевой ставки Центральным банком". "Я думаю, это хорошо, потому что инфляция снижается в этом году. Мы ожидаем, что она будет немного превышать 6%, а в следующем году она может снизиться до 4-4,5%", - отметил Костин.

Банк России 16 сентября снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. - до 10%. Регулятор принял такое решение, учитывая замедление инфляции в соответствии с прогнозом и снижение инфляционных ожиданий при сохранении неустойчивой экономической активности.

Вместе с тем, для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам ЦБ, необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 г. с возможностью ее снижения в I-II кварталах 2017 г.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2016 г.

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Персоны
Костин, Андрей Леонидович
Страны
Россия Динамика ключевой ставки Центробанка
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