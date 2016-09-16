ЦБ снизил ставку: что дальше?

ТАСС

На заседании 16 сентября Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 10% годовых. Вместе с тем регулятор подчеркивает, что собирается сохранять умеренно жесткую денежную политику ради достижения целевого показателя по инфляции 4% к 2017 году.

Как отметила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, "инфляция будет продолжать замедляться, в этом мы абсолютно уверены".

"Риски заключаются в том, что темпы инфляции могут застрять на уровне 5–6%, не достигнув целевого показателя, обеспечивающего более благоприятные условия для экономического развития", — также отметила она.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев отмечал, что министерство ожидает понижения ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании совета директоров минимум на 0,5 п.п., иначе ситуация будет "анекдотичной". "Будет совсем смешно, если это не сделать сейчас. Пора было давно", — отметил министр.

Снижение ставки Центробанка способствует удешевлению стоимости кредитных средств для бизнеса, именно поэтому предприниматели ждут продолжения смягчения монетарной политики регулятора. Вместе с тем, управляя ставкой, ЦБ РФ учитывает инфляционные риски: доступность финансирования влияет на темпы роста потребительских цен.

Ожидания и риски

Эксперты, ранее опрошенные ТАСС, ожидают продолжения уменьшения ставки Центробанка. Аналитики указывают на снижение инфляционных ожиданий, а также на неустойчивость экономической активности.

"Все предпосылки для снижения имеются и на остаток года — мы видим, что инфляция замедляется", — говорит главный экономист по России и СНГ BofA Merrill Lynch Владимир Осаковский.

Препятствий для снижения ставки сейчас нет, уверен и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, растущий спрос на кредиты не окажет существенного влияния на инфляцию, поэтому сейчас "самое время для принятия решений по снижению ставки".

Президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков, в свою очередь, отметил, что снижение ставки ЦБ приведет к сокращению процентов по кредитам и к тому, что заемщики смогут активнее предъявлять спрос на заемные средства и эффективнее их обслуживать.

По мнению Аксакова, Банк России "необоснованно очень медленно снижает" ключевую ставку.

Банкиры считают, что уменьшение ключевой ставки ЦБ РФ будет позитивно влиять на развитие кредитования. Как отметил председатель правления банка "ФК Открытие" Евгений Данкевич, каждый пункт снижения ключевой ставки ЦБ РФ будет способствовать росту корпоративного кредитования.

"Мы очень позитивно смотрим на те последствия, которые будет иметь снижение учетной ставки ЦБ на рост корпоративного кредитования. Мы считаем, что как только этот процесс случится, мы увидим рост в этом сегменте", — сказал он, выступая на форуме "Банки России — XXI век".

Ранее глава Сбербанка Герман Греф также отмечал, что все показатели для того, чтобы Банк России мог принять решение о снижении ключевой ставки, есть. "Инфляция вышла на очень низкий уровень. Думаю, до кона этого года мы увидим инфляцию на уровне 6,5%", — сказал он журналистам. Греф также считает, что снижение ставки приведет к удешевлению кредитных средств.

"Опасения не обоснованы"

Вместе с тем бизнес-омбудсмен, председатель Столыпинского клуба Борис Титов указал, что ЦБ РФ следует снизить ключевую ставку на 2 п.п., до 8,5%.

"Они боятся, что деньги побегут на валютный рынок, но, на мой взгляд, эти опасения ничем не обоснованы. Сегодня инфляция 7%, у нас ставка — 10,5%, хотя во всем мире ставка ниже, чем инфляция", — говорил ранее Титов. По его мнению, ничего страшного не будет, даже если ставка будет меньше инфляции.

Но в ЦБ не спешат резко смягчать денежно-кредитную политику. Более того, регулятор обеспокоен тем, что участники рынка ждут быстрого уменьшения ставки.

"Мы видим, что участники рынка прогнозируют чрезмерно быстрое снижение ключевой ставки. В результате процентные ставки на длинные сроки формируются существенно ниже коротких. Такая ситуация оказывает влияние на денежно-кредитные условия и вызывает наше беспокойство", — отметила Набиуллина.