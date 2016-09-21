СМИ: Минфин попытается сдержать рост цен на бензин при налоговом маневре

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минфин предлагает ввести отрицательные акцизы на нефть в рамках подготовленной ведомством новой схемы налогообложения в отрасли, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Ранее ТАСС сообщал, что Минфин осенью внесет предложения в правительство по налоговому маневру, предусматривающему снижение экспортной пошлины на нефть и рост НДПИ в 2017-2019 годах. Источник, близкий к министерству в беседе с корреспондентом ТАСС отметил также, что проведение налогового маневра увеличит нагрузку как на нефтяные компании, так и на потребителей.

Формула внутренней цены на нефть тесно связана с экспортной пошлиной. В результате налогового маневра эта пошлина должна обнулиться, автоматически исчезнут и льготы, в частности, таможенная субсидия, которую получают НПЗ (разница между пошлинами на нефть и на нефтепродукты). Такие перемены ведут к росту цены на бензин для конечного потребителя.

По словам источника газеты "Ведомости", у правительства появляется альтернатива: допустить рост цен на бензин в стране либо компенсировать НПЗ потери, тем самым не позволив ценам повышаться. Именно для этого Минфин предлагает ввести отрицательные акцизы на нефть.

Предполагается, что при продаже нефти компании будут выставлять НПЗ акциз, который будет уплачиваться в бюджет, после чего НПЗ смогут получить вычет на сумму акциза, но с повышающим коэффициентом. Если и этого не хватит, то можно понизить акцизы на нефтепродукты, пишет издание.

По оценке источника газеты в министерстве финансов, отмена субсидии даст бюджету около 600 млрд рублей при цене на нефть $50 за баррель, а через отрицательные акцизы бюджет может вернуть нефтепереработке примерно 300 млрд рублей, то есть доход бюджета в результате составит 300 млрд рублей.