Костин: приватизация ВТБ возможна через два-три года

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Приватизация ВТБ возможна через два-три года, после снятия санкций. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу CNBC.
"Я думаю, что мы снова готовы поднять вопрос о полной приватизации ВТБ, что вполне возможно, - сказал Костин. - Но я не думаю, что сейчас для этого подходящие условия. Как я уже говорил, мы ожидаем, что прибыльность банка значительно возрастет в следующие два-три года, и я надеюсь, что к этому времени санкции могут быть сняты. В этом случае ситуация для приватизации будет значительно лучше".
Вместе с тем Костин подчеркнул, что ВТБ готов к приватизации и "работает в этом направлении". "Мы не видим особой разницы между ситуацией, когда государство владеет 60% или 30%, но мы готовы к этому", - сказал он.
В начале этого года президент РФ Владимир Путин объявил о решении государства продать доли в "Роснефти", "Башнефти", ВТБ, "Алросе" и "Совкомфлоте".