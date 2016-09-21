Проект крытого аквапарка представит курорт на форуме "Сочи-2016"

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СОЧИ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Проект строительства круглогодичного аквапарка на месте долгостроя в центре Сочи представит администрация курорта на международном инвестиционном форуме "Сочи-2016". Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе мэрии.
"На форуме планируется подписание семи соглашений о намерениях по взаимодействию в инвестиционной сфере. Один из проектов - строительство зимнего аквапарка в Хостинском районе, а также строительство аквапарка в "Сочи-Парке", - рассказали в мэрии.
В департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи уточнили, что новый крытый аквапарк появится на месте долгостроя, где в разное время пытались возвести корпус санатория, отель и многоквартирные дома. Площадка под их строительство расположена на главной магистрали города - Курортном проспекте. Власти Сочи уверены, что размещение там развлекательного комплекса станет привлекательным инвестиционным проектом.
Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Международного инвестиционного форума "Сочи-2016". 15-й сочинский форум пройдет 29 сентября - 2 октября.