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Проект крытого аквапарка представит курорт на форуме "Сочи-2016"

Экономика и бизнес
21 сентября, 11:42 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк
Всего на форуме планируется подписание семи соглашений о намерениях по взаимодействию в инвестиционной сфере
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СОЧИ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Проект строительства круглогодичного аквапарка на месте долгостроя в центре Сочи представит администрация курорта на международном инвестиционном форуме "Сочи-2016". Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе мэрии.

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"На форуме планируется подписание семи соглашений о намерениях по взаимодействию в инвестиционной сфере. Один из проектов - строительство зимнего аквапарка в Хостинском районе, а также строительство аквапарка в "Сочи-Парке", - рассказали в мэрии.

В департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи уточнили, что новый крытый аквапарк появится на месте долгостроя, где в разное время пытались возвести корпус санатория, отель и многоквартирные дома. Площадка под их строительство расположена на главной магистрали города - Курортном проспекте. Власти Сочи уверены, что размещение там развлекательного комплекса станет привлекательным инвестиционным проектом.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Международного инвестиционного форума "Сочи-2016". 15-й сочинский форум пройдет 29 сентября - 2 октября.

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