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ФАС настаивает на разделении международных маршрутов "Трансаэро" между разными компаниями

Экономика и бизнес
21 сентября, 14:59 UTC+3 МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Глава ведомства также отметил, что, по его мнению, года вполне достаточно, чтобы "Аэрофлот", которому сейчас переданы эти направления, "отбил свои деньги"
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России настаивает на распределении 56 международных маршрутов "Трансаэро", переданных "Аэрофлоту", между другими авиакомпаниями. Об этом журналистам заявил глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев.

"Мы работаем с Минтрансом, и просили бы Минтранс более активно работать на эту тему. Я считаю, что года достаточно, чтобы они ("Аэрофлот") отбили свои деньги. Речь должна идти о том, что рейсы, которые передавались компании "Аэрофлот", должны распределяться между компаниями-конкурентами по-другому, более взвешенно и с учетом рекомендации антимонопольного органа", - сказал Артемьев.

Осенью 2015 года "Аэрофлоту" на год с возможностью пролонгации отдали 56 из 156 направлений из Москвы, имевшихся у "Трансаэро". Сам "Аэрофлот" получил 23 направления, 33 маршрута отдали входящей в его группу компании "Россия".

Ранее, по информации газеты "Коммерсантъ", "Аэрофлот" направил в Росавиацию заявку на продление срока действия решения агентства о передаче авиакомпании части допусков на международные направления от прекратившей полеты "Трансаэро".

"Аэрофлот", как отмечало издание, ожидает, что будет принято "положительное решение, поскольку перевозчик выполняет все обязательства", взятые после того, как осенью 2015 года "Трансаэро" из-за долгов лишили сертификата эксплуатанта. Расходы "Аэрофлота" на перевозку пассажиров "Трансаэро" составили около 17 млрд руб. Кроме того, авиакомпания приняла на работу сотрудников "Трансаэро" (около 4,5 тыс. человек) и получила часть ее самолетов. Поэтому компания рассматривает эти допуски как "компенсацию".

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