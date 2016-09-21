Путин: объем закупок у МСП превысил 1 трлн руб.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Естественные монополии и госкомпании закупили у предприятий малого и среднего бизнеса товаров и услуг на сумму свыше 1 трлн руб. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Свою эффективность и востребованность показывает Корпорация развития МСП. Только за текущий год объем закупок естественных монополий и компаний с госучастием у небольших компаний вырос более чем в десять раз и сейчас он превысил заметную сумму, превысил 1 трлн. руб.", - сказал глава государства.

Путин добавил, что в результате в малых предприятиях было дополнительно создано более 110 тыс. рабочих мест. "Это хорошие показатели", - констатировал глава государства.

Развитие благоприятной среды для МСП

Президент считает необходимым кратно увеличивать долю малого и среднего бизнеса в российской экономике.

"К 2018 году численность работников, занятых в малом и индивидуальном предпринимательстве должна вырасти до 20 млн человек, - сказал российский лидер. - В перспективе по уровню занятости в сфере малого бизнеса и его доле в ВВП мы должны выйти на сопоставимые показатели со странами, где предпринимательство, прежде всего малое и среднее, является опорой экономики".

По его словам, необходимо в целом и дальше способствовать формированию благоприятной среды для развития предпринимательства. Усилия, он призвал, сфокусировать на ключевых секторах малого бизнеса. "Это развитие производственного, высокотехнологичного малого бизнеса, на это нужно обратить внимание прежде всего", - сказал Путин, подчеркнув, что таким предприятиям важно обеспечить не только спрос и заказ со стороны госкомпаний, но и помочь сформировать качественное конкурентоспособное предложение.

Путин отметил, что малые предприятия зачастую испытывают трудности с сертификацией своей продукции, с доступам к оборудованию, технологиям, кредитам. "Мы должны создать целую инфраструктуру поддержки производственного малого бизнеса, в том числе сеть региональных лизинговых центров, готовых предоставлять предпринимателям передовое оборудование", - сказал президент. Он также отметил необходимость развития сферы услуг и сельского предпринимательства, наладив сбыт фермерской продукции и систему гарантийной и кредитной поддержки.