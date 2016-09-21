Улюкаев: число малых предприятий до 2018 г. планируется увеличить на 10% - до 6 млн

НОВО-ОГАРЕВО, 21 сентября. /ТАСС/. Количество малых предприятий до 2018 года планируется увеличить на 10% - до 6 млн, заявил глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"У нас ставится задача в течение двух лет, до 2018 года, увеличить на 10 % количество предприятий малого бизнеса и вывести их на уровень 6 млн", - сказал министр.

По его словам, в течение двух лет также планируется увеличить занятость населения в малом и среднем бизнесе на 2,2 млн человек

Улюкаев подчеркнул, что для стимулирования развития малого бизнеса государство расширяет закупки госкомпаниями у малых и средних предприятий (МСП) - с начала года объем таких заказов превысил 1 трлн рублей, а до конца года превысит 1,5 трлн рублей.

"Будет создаваться система многофункциональных центров по принципу "одного окна". Будет создано 230 таких центров за два года, в 2017-2018 годах, в городах с населением более 100 тыс. человек", - добавил министр.

Такие центры, по его словам, будут предоставлять широкий спектр услуг - начиная от регистрации предприятия до получения доступа к инфраструктуре, финансовой поддержки, подключения к сетям и защиты интересов при возникновении каких-то проблем.

В настоящее время уже в 39 регионах РФ начинается развертывание такой системы, добавил Улюкаев.

Институт поддержки

Поддержка государством малого и среднего бизнеса крайне важна в условиях экстремально высоких кредитных ставок, также заявил Алексей Улюкаев.

"Создан важный институт поддержки - это федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства. И она обеспечивает финансовую и нефинансовую поддержку малого бизнеса. Очень важна финансовая поддержка в условиях экстремально высоких процентных ставок в экономике", - сказал Улюкаев.

Мировые стандарты занятости

Россия продолжает отставать от мировых стандартов по занятости работников в сфере малого и среднего предпринимательства, также сообщил Улюкаев.

"До сих пор наш малый и средний бизнес уступает по своим масштабам мировым стандартам. Скажем, доля работников, которые заняты в предприятиях малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей у нас примерно 25% от общей занятости, мировые стандарты - от 35 и выше процентов", - сказал он на заседании Совета при президенте РФ по приоритетным проектам.

Условия работы самозанятых граждан

Законопроект, освобождающий от ответственности за ведение незаконного предпринимательства, а также устанавливающий налоговые льготы для самозанятых, вышедших из "тени", будет внесен в правительство в четвертом квартале текущего года, сообщил глава Минэкономразвития РФ.

"К сожалению, очень высока доля тех, кто ведет дело, но не легализуется, неформальная занятость так называемая. По данным Росстата, это порядка 16 млн (человек - прим. ред.). Поэтому стоит в нашем проекте поддержки малого бизнеса и индивидуального предпринимательства такая задача: во-первых, помочь тем, кто работает в тени, выйти на свет, легализоваться. И в этой связи как раз (выполняется) Ваше поручение о подготовке соответствующего закона, который освобождал бы и от возможной ответственности за так называемое незаконное предпринимательство, и от налоговых обязательств на срок до трех лет. Такой проект готовится и будет в 4-м квартале этого года внесен", - сказал Улюкаев на заседании Совета при президенте РФ по приоритетным проектам.