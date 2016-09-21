Греф: Сбербанк не исключает расширения географии присутствия после снятия санкций

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сбербанк не исключает серьезного расширения географического присутствия кредитной организации после снятия санкций, сообщил ТАСС глава банка Герман Греф.
"Мы уточняли нашу международную стратегию, там ничего радикального не присутствует, есть часть юрисдикций, которые мы хотим сократить, она очень небольшая. Мы намерены сосредоточить максимум своих усилий на странах с соответствующим экономическим потенциалом. Какое-то серьезное географическое увеличение нашего присутствия возможно после снятия или серьезного ослабления режима санкций. Сейчас это не реально", - отметил Греф.
Греф также отметил, что Сбербанк пока не видит возможности для выхода на банковский рынок Китая. "Мы пока не видим возможности для присутствия в Китае в принципе. К иностранным банкам там пока такое сдержанное отношение. Нет ни одного иностранного банка, который бы сделал серьезный бизнес там", - заявил глава банка.
Греф уточнил, что кредитная организация намерена развивать трансграничное сотрудничество с банками стран АТР.