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Греф: системе банковского надзора РФ не нужна революция, ЦБ работает прозрачно

Экономика и бизнес
21 сентября, 17:28 UTC+3
В тоже времяглава Сбербанка считает, что в России необходимо ужесточать ответственность за недобросовестное ведение банковского бизнеса
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Глава Сбербанка Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что Центробанк является наиболее прозрачным регулятором на российском рынке и нынешняя система банковского надзора не нуждается в революции.

"На мой взгляд, ЦБ достаточно активно ликвидирует все эти так называемые банки. Поэтому я не думаю, что что-то нужно менять, но, наверно, законодательство нужно совершенствовать. И мне кажется, что ЦБ - один из наиболее прозрачных регуляторов в РФ. Поэтому я не думаю, что нужна новая революция, итак в год уходит 20 процентов банков с рынка. Это большой темп. Не факт, что его нужно увеличивать", - сказал Греф в интервью ТАСС.

В тоже время Герман Греф считает, что в России необходимо ужесточать ответственность за недобросовестное ведение банковского бизнеса. "Нужно ответственность за это (недобросовестное ведение банковского бизнеса - прим. ред.) ужесточать. И все, кто привел банки к такому состоянию, должны быть адекватно наказаны. Неотвратимость наказания должна присутствовать", - отметил он.

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