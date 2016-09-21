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СМИ: автопроизводитель Mclaren опроверг информацию о ведении переговоров с Apple

Экономика и бизнес
21 сентября, 21:30 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, сентября. /ТАСС
Ранее газета The Financial Times, опубликовала информацию о том, что Apple уже несколько месяцев ведет переговоры о возможном приобретении британского автопроизводителя
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© Oli Scarff/Getty Images

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Британский производитель спортивных автомобилей и владелец команды "Формулы-1" группа компаний McLaren Technology Group в среду опровергла информацию о ведении переговоров с американской корпорацией Apple по продаже. Об этом сообщает сетевое издание Business Insider.

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"Нет ни поглощения, ни стратегических инвестиций. Это совершенно не соответствует действительности", - цитирует издание слова представителя Mclaren.

Ранее в среду газета The Financial Times, опубликовала информацию о том, что Apple уже несколько месяцев ведет переговоры о возможном приобретении британского производителя спортивных автомобилей. Cтоимость сделки оценивалась в $1,3-1,95 млрд.

Apple уже более двух лет работает над проектом беспилотного автомобиля, но никогда публично этого не признавала. Поэтому приобретение McLaren можно было рассматривать как стратегическую инвестицию.

McLaren производит спортивные автомобили, стоимость которых достигает $1 млн, а также владеет одноименной командой "Формулы-1". Владельцы McLaren Technology Group контролируют 80% McLaren Automotive, которая в прошлом году произвела 1654 машины, получив выручку в £450 млн.

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