Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕК испытывает трудности в отношениях с США из-за невыплат налогов Apple

Экономика и бизнес
22 сентября, 3:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, сентября. /ТАСС
В августе ЕК признала незаконной госпомощь и налоговые льготы, предоставленные Apple правительством Ирландии, и обязала компанию выплатить властям республики до €13 млрд
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер заявила о "расхождении во взаимопонимании" с Министерством финансов США на фоне налоговых нарушений американской компании Apple. Об этом она сообщила в телеинтервью агентству Bloomberg.

Смотрите также
Еврокомиссия требует от Apple возместить €13 млрд невыплаченных налогов

По мнению Вестагер, Еврокомиссия (ЕК) и Минфин США "и впредь будут не согласны друг с другом из-за разных правовых традиций". При этом еврокомиссар выразила надежду на то, что ЕС и США продолжат прилагать совместные усилия по глобальному сдерживанию практики уклонения от налогов. Вестагер также отклонила критику Минфина США и пояснила, что решение ЕК основывается на правилах субсидирования, которые не позволяют отдельным странам ЕС заключать налоговые сделки, не доступные для других членов регионального объединения.

В конце августа ЕК признала незаконной государственную помощь и налоговые льготы, предоставленные Apple правительством Ирландии, и обязала компанию выплатить властям республики до €13 млрд. В корпорации уже заявили, что подадут апелляцию. Минфин США ранее указал, что решение ЕК может негативно сказаться на иностранных инвестициях в ЕС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
7
AliExpress открыла в Москве первый постоянный шоу-рум
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
24 вуза из РФ вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии журнала THE
2
СК начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8 МЧС в Подмосковье
3
США: беспилотник коалиции не находился над районом атаки на конвой в Сирии
4
Инженеру-конструктору "Швабе" вручена медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"
5
Победа над финнами выведет Сборную России в полуфинал Кубка мира по хоккею
6
Роскомос намерен арендовать часть территории КНР в районе падения частей ракет
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама