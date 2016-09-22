ЕК испытывает трудности в отношениях с США из-за невыплат налогов Apple

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер заявила о "расхождении во взаимопонимании" с Министерством финансов США на фоне налоговых нарушений американской компании Apple. Об этом она сообщила в телеинтервью агентству Bloomberg.

По мнению Вестагер, Еврокомиссия (ЕК) и Минфин США "и впредь будут не согласны друг с другом из-за разных правовых традиций". При этом еврокомиссар выразила надежду на то, что ЕС и США продолжат прилагать совместные усилия по глобальному сдерживанию практики уклонения от налогов. Вестагер также отклонила критику Минфина США и пояснила, что решение ЕК основывается на правилах субсидирования, которые не позволяют отдельным странам ЕС заключать налоговые сделки, не доступные для других членов регионального объединения.

В конце августа ЕК признала незаконной государственную помощь и налоговые льготы, предоставленные Apple правительством Ирландии, и обязала компанию выплатить властям республики до €13 млрд. В корпорации уже заявили, что подадут апелляцию. Минфин США ранее указал, что решение ЕК может негативно сказаться на иностранных инвестициях в ЕС.