СМИ: в России может быть внедрено ПО для идентификации пользователей Wi-Fi

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор предлагает внедрить специальное программное обеспечение для абонентских устройств, которое позволит идентифицировать пользователей Wi-Fi-сетей доступа в интернет, а также настаивает на административной ответственности для физлиц владельцев таких сетей, пишет газета "Коммерсантъ".
Как сообщает издание, Роскомнадзор проверил более 18 тыс. точек беспроводного доступа в интернет в публичных местах по всей России, выяснив, что более чем в 5,5 тыс. из них пользователи выходили в интернет без идентификации личности. При этом 2,5 тыс. таких сетей были организованы физическими лицами. Информацию о них Роскомнадзор передает в правоохранительные органы, "поскольку это касается антитеррористической деятельности", сообщили газете в ведомстве.
По данным "Коммерсантъа", Роскомнадзор подготовил ряд предложений по усовершенствованию процедуры идентификации личности пользователей публичных сетей. Так, ведомство предлагает обязать абонентов публичных сетей устанавливать специальное ПО, "привязывающее" MAC-адрес Wi-Fi-устройства к компьютеру, смартфону или планшету. После этого софт "проверяет соответствие введенных идентификационных данных и данных, указанных при покупке сим-карты, и привязывает MAC-адрес к идентификационным данным пользователя и оконечному оборудованию Wi-Fi", говорится в подготовленной представителями Роскомнадзора презентации.