МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал "Яндексу" в привлечении к делу по основному штрафу ФАС для Google в размере 438,1 млн руб., который американская корпорация пытается оспорить в суде. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

"Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в материалах.

Арбитражный суд города Москвы при рассмотрении иска Google о признании недействительным штрафа ФАС в размере 438,1 млн руб. отказал "Яндексу" в участии в деле в качестве третьей стороны. Впоследствии "Яндекс" решил обжаловать это решение суда, и подал апелляцию.

Штраф в 438,1 млн руб. был назначен Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений на операционной системе (ОС) Android (принадлежит Google) в России. Это 9% от оборота на российском рынке за 2014 г. плюс инфляция. Следующее заседание по штрафу состоится 17 января.

"Яндекс" не исключает возможности подачи апелляции на сегодняшнее решение суда. "Посмотрим по ситуации", - ответили ТАСС в компании на соответствующий вопрос.

"В данном случае важно, что все основные выводы расследования, которое провел ФАС, уже подтверждены в судах двух инстанций. Суть остается прежней: в соглашениях Google с производителями мобильных устройств на операционной системе Android есть условия, которые создают приоритет сервисам Google и ограничивают развитие альтернативных сервисов. Google и сам не отрицает наличие этих условий, но не выполняет предписание для исправления нарушений", - напомнили в "Яндексе".

"Штраф не является нашим требованием, это административное решение ФАС, которое применяется ко всем компаниям, чьи нарушения доказаны. Мы вынуждены участвовать во всех процессуальных процессах по этому делу, так как Google не исполняет предписание", - добавили в компании.

Важно, чтобы предписание было выполнено и справедливая конкуренция восстановлена, подчеркнули в "Яндексе".

Наказание за доминирование на рынке

В сентябре 2015 г. ФАС признала корпорацию Google - Google Inc. и Google Ireland Ltd. - нарушившей закон о защите конкуренции (ч.1 ст.10) по жалобе "Яндекса". По мнению ФАС, нарушения Google заключаются в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений, в том числе в соглашениях с производителями смартфонов.

ФАС выдала Google предписание устранить нарушения. Google уже оповещала пользователей о возможности выбора альтернативных приложений, однако до сих пор не заявляла о том, что соглашения с производителями скорректированы. Таким образом, предписание до сих пор не выполнено полностью.

Google пытается оспорить и основное решение ФАС по вопросу злоупотребления доминирующим положением на Android. Судебные разбирательства длятся уже больше года, следующее заседание состоится 30 января.

ФАС также обратилась в суд с иском о принудительном исполнении решения по делу об Android. Таким образом, дело перешло из области административного права в область уголовного права, и топ­менеджеры корпорации могут лишиться свободы на 2 года, отмечал ранее глава ФАС Игорь Артемьев.

Он также указывал, что, исходя из опыта ведомства, Google может оспаривать решение службы минимум год, поэтому процесс устранения нарушений и выплаты штрафа может затянуться.

ФАС назначила Google и другие штрафы по 500 тыс. руб. для двух структур - Google Inc. и Google Ireland Ltd - за неисполнение предписания полностью и в срок. Американская корпорация пытается оспорить их в суде. Однако пока ей это не удается: Арбитражный суд Москвы 19 декабря подтвердил законность штрафа ФАС для Google Inc. в размере 500 тыс. руб. Подобные штрафы ФАС может назначить Google повторно в начале 2017 г., отмечал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

