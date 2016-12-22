Медведев рассказал, что обеспечивает половину поступлений в бюджет РФ

ГОРКИ, 22 декабря. /ТАСС/. Топливно-энергетический комплекс обеспечивает более четверти валового внутреннего продукта (ВВП) России и половину поступлений в бюджет. Об этом сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед заседанием по обсуждению проекта "Энергетической стратегии России до 2035 года".

"В топливно-энергетическом комплексе более четверти валового внутреннего продукта и более половины федерального бюджета создается в ТЭК", - отметил он.

Глава правительства напомнил, что Россия имеет уникальный опыт энергоснабжения на огромных территориях, где используются все виды энергоносителей.

Медведев поздравил представителей энергетического комплекса с их профессиональным праздником.

"Я хотел бы поздравить всех, кто работает в электроэнергетическом комплексе с профессиональным праздником, с днем энергетики. Электроэнергетика, также как и нефтяная, газовая, угольная промышленность, занимает ключевые позиции в нашей экономике", - подчеркнул он. По его словам, от электроэнергетики зависят промышленные и сельскохозяйственные предприятия, транспорт, ЖКХ, цены, квартплата, стоимость проезда и состояние окружающей среды. Он указал, что сейчас электроэнергетика испытывает пиковые нагрузки, но энергетики с ними успешно справляются.