Медведев рассказал, что обеспечивает половину поступлений в бюджет РФ

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ГОРКИ, 22 декабря. /ТАСС/. Топливно-энергетический комплекс обеспечивает более четверти валового внутреннего продукта (ВВП) России и половину поступлений в бюджет. Об этом сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед заседанием по обсуждению проекта "Энергетической стратегии России до 2035 года".
"В топливно-энергетическом комплексе более четверти валового внутреннего продукта и более половины федерального бюджета создается в ТЭК", - отметил он.
Глава правительства напомнил, что Россия имеет уникальный опыт энергоснабжения на огромных территориях, где используются все виды энергоносителей.
Медведев поздравил представителей энергетического комплекса с их профессиональным праздником.
"Я хотел бы поздравить всех, кто работает в электроэнергетическом комплексе с профессиональным праздником, с днем энергетики. Электроэнергетика, также как и нефтяная, газовая, угольная промышленность, занимает ключевые позиции в нашей экономике", - подчеркнул он. По его словам, от электроэнергетики зависят промышленные и сельскохозяйственные предприятия, транспорт, ЖКХ, цены, квартплата, стоимость проезда и состояние окружающей среды. Он указал, что сейчас электроэнергетика испытывает пиковые нагрузки, но энергетики с ними успешно справляются.