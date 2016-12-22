Нефть-2016: альянс со странами ОПЕК и укрощение добычи

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Евгения Соколова/. Уходящий год запомнится российской нефтяной отрасли в первую очередь достижением совместного с несколькими странами - производителями нефти соглашения о сокращении добычи.

Россия впервые присоединилась к усилиям Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по регулированию добычи, и сыграла в этом ключевую роль.

Осенью страны ОПЕК объявили о снижении добычи на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года года, а в декабре к ним присоединились еще 11 стран, не входящих в картель, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение составит 1,7-1,8 млн баррелей в день.

Россия, в частности, сократит суточную добычу на 300 тыс. баррелей, причем отечественные компании будут добровольно участвовать в выполнении этих обязательств. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, российские нефтяные компании посчитали, что для них лучше добывать на 2,5% меньше при цене в $50-55 за баррель, чем на 2,5% больше при цене в $30-40 за баррель.

Долгая дорога в Вену

Попытки наладить взаимодействие с ОПЕК предпринимались Россией неоднократно еще с 1990-х годов, но обычно не приносили результата. Последний раз такая попытка была сделана во время мирового кризиса 2008 года, когда цены на нефть рухнули со $150 до менее чем $50 за баррель. Тогда в заседаниях ОПЕК неоднократно принимал участие Игорь Сечин, бывший на тот момент вице-премьером РФ, а представители картеля приглашали Россию вступить в организацию.

В декабре 2008 года страны ОПЕК пришли к решению снизить добычу нефти более чем на 2 млн баррелей в сутки. На той же встрече Сечин заявил, что если стоимость нефти в 2009 году сохранится на том же уровне, российские компании будут вынуждены снизить экспорт на 300-320 тыс. баррелей в сутки, а также сократить инвестиции, что может привести к более радикальному сокращению добычи. Хотя нефтяной картель ожидал от России снижения не поставок, а именно добычи, причем на 200-300 тыс. баррелей в день.

Впрочем, тот кризис миновал довольно быстро, цены вернулись на уровень выше $100 за баррель, и идея объединения усилий с ОПЕК была отложена.

Следующую попытку Сечин предпринимал уже в статусе главы "Роснефти" в 2014 году. Тогда цены снизились до $80 за баррель, о чем больше всех беспокоилась Венесуэла, которая и выступила инициатором всеобщего объединения производителей нефти для возвращения цен на уровень в $100 за баррель. Министр иностранных дел Венесуэлы Рафаэль Рамирес тогда совершил турне по нефтедобывающим странам, завершив его в России.

В ноябре 2014 года, накануне заседания ОПЕК, Сечин и Рамирес провели в Вене международную конференцию по вопросам развития мирового нефтяного рынка. В рамках конференции планировалось обсудить предложения по повышению эффективности работы стран - производителей нефти в текущих ценовых условиях. Источники сообщали, что на встрече Россия была готова предложить странам ОПЕК снизить добычу на 15 млн тонн ежегодно. Однако и тогда договоренностей не удалось достичь ни с Россией, ни внутри ОПЕК.

Эксперты объясняли это тем, что климатические и технологические особенности российской нефтяной отрасли не позволяют ей регулировать добычу так же гибко, как и странам ОПЕК. Неучастие России в ОПЕК исторически связано как раз с техническими сложностями в регулировании уровня добычи, которая в России проходит главным образом в регионах со сложными погодными условиями.

Опасность сближает

Сближение России и ОПЕК началось осенью 2015 года, когда цены на нефть, которые и без того считались недостаточными, стали снижаться с $50 за баррель. Однако в конце года ОПЕК не удалось договориться о размере квоты на добычу, и было решено привести ее к уровню реальной добычи (30 млн баррелей в сутки). Это стало причиной резкого снижения стоимости нефти. Министр нефти Ирака отмечал, что такое решение принято из-за нежелания стран, не входящих в картель, в том числе и России, снижать свою добычу.

Уже 15 января 2016 года биржевая цена на нефть марки Brent упала ниже $30 за баррель. Это послужило сигналом для нефтяных держав. Если раньше о возможных переговорах с Россией говорили только представители ОПЕК, то в конце января их необходимость официально признали и в России. По итогам совещания с нефтяниками в Минэнерго глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что Саудовская Аравия инициировала обсуждение возможного снижения добычи, которое планируется провести в рамках встречи ОПЕК в ближайшее время.

Затем министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия подтвердила свое участие в февральской встрече ОПЕК и производителей, не входящих в организацию, для обсуждения низких цен на нефть и координации по возможному снижению добычи. Одно только это заявление подняло стоимость Brent выше $35 за баррель.

Тогда аналитики отмечали, что Россия может найти техническую возможность для сокращения нефтедобычи вместе с ОПЕК, в том числе за счет естественного снижения добычи и, соответственно, экспорта, но договориться о консолидированных действиях и механизмах отслеживания соглашений будет сложно.

Как пояснял тогда аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров, в России технически очень сложно осуществить сокращение добычи - "зимой нельзя, так как мы добываем не нефть, а скважинную жидкость, она на 80-90% состоит из воды". При этом если скважину остановить, она может взорваться, таким образом, останавливать можно только в теплое время, подчеркивал эксперт.

В середине февраля в столице Катара Дохе представители Саудовской Аравии, Катара и Венесуэлы (участники ОПЕК) и российский министр энергетики высказали готовность сохранить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января, если другие страны-производители присоединятся к этой инициативе. Опасения вызывала только позиция Ирана, который после снятия санкций стремился нарастить добычу.

На следующий же день в Тегеране прошли переговоры министров нефти Ирана, Венесуэлы, Ирака и Катара, которые обсудили возможность замораживания уровня добычи. По итогам переговоров министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что страна поддержит любую инициативу, связанную с улучшением ситуации с ценами на нефть. При этом во время переговоров Иран придерживался позиции, что страна должна восстановить долю рынка, утерянную за годы санкций.

Доха не дала передохнуть

С этого момента стартовали переговоры нефтедобывающих стран о возможной заморозке добычи. Планировалось, что консультации по стабилизации добычи на уровне января 2016 года со всеми производителями должны завершиться 1 марта. В этот день российский министр энергетики заявил, что решение о стабилизации нефтедобычи публично поддержали 15 стран, добывающие 73% нефти в мире, поэтому даже без Ирана это будет эффективно. Хотя для республики не исключались и индивидуальные условия.

В середине марта Новак провел переговоры в Иране и сумел получить ответ на главный вопрос - согласна ли страна на заморозку добычи нефти. Иран был готов присоединиться к этой инициативе, но не раньше, чем выведет добычу на досанкционный уровень в 4 млн баррелей в сутки. Новак тогда подчеркнул, что это разумный подход, и что даже устные договоренности по этому вопросу уже оказывают положительное влияние на рынок.

Встреча стран - участниц ОПЕК и не состоящих в организации производителей нефти была назначена на 17 апреля в Дохе. И хотя все с оптимизмом ждали итогов совещания, договориться так и не удалось. В катарскую столицу приехали делегации из 18 стран, при этом Иран в преддверии переговоров отказался обсуждать заморозку добычи нефти, по-прежнему аргументируя решение недавно снятыми со страны санкциями. Поэтому представители Исламской Республики в Доху не поехали. Саудовская Аравия потребовала внести изменения в проект соглашения.

По итогам встречи Новак не скрывал своего разочарования. "Произошло неожиданное событие и для нас, и для многих других стран. Некоторые страны ОПЕК буквально перед самым началом встречи изменили свою позицию. Уже не секрет, что это Саудовская Аравия и некоторые страны Персидского залива. Идея, которую они предложили: заморозка должна быть обязательно поддержана странами, которые не участвуют в этой встрече. Это страны ОПЕК Иран и Ливия, а также экспортеры-мейджоры, не входящие в ОПЕК", - сообщил министр.

Он отметил, что идея заморозки была в том, чтобы сократить срок балансировки спроса и предложения на рынке на 3-6 месяцев, так как февральские договоренности Катара, России, Саудовской Аравии и Венесуэлы показали, что волатильность цены на рынке можно снизить.

Новак подчеркивал, что Россия по-прежнему готова к консультациям, несмотря на "небольшое разочарование". "Мы летели сюда (в Доху) почти с уверенностью достичь договоренности. Но в целом Россия от этого не пострадает. Если удастся договориться, это даст нам дивиденды в виде сокращения сроков балансировки рынка. Но Россия абсолютно конкурентоспособна, у нас есть ожидания прироста добычи. Для нас и нашей отрасли это не носит критического характера. Если страны договорятся внутри ОПЕК, мы всегда сможем присоединиться", - говорил Новак.

Алжирские морозы

После провала переговоров в Дохе уже никто не ждал их возобновления. Но тема заморозки добычи получила второе дыхание в сентябре, после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия поддерживает соглашение с ОПЕК по ограничению роста нефтедобычи. Глава государства выразил надежду, что и другие производители нефти захотят поддержать эту инициативу.

В результате через несколько дней на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу Россия и Саудовская Аравия (совокупно контролируют производство более 21% мирового потребления нефти) подписали заявление в целях стабилизации нефтяного рынка. По мнению сторон и инвестиционного сообщества, соглашение является историческим и способно переломить ситуацию на рынке в ближайшей перспективе.

Сразу после объявления о соглашении цены на нефть взлетели более чем на 5%.

Министр энергетики РФ отмечал, что это новый этап взаимоотношений между странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Он уточнял, что Москва и Эр-Рияд договорились о совместных действиях для стабилизации рынка нефти, и для этого есть конкретные инструменты, в том числе заморозка добычи, к которой Россия будет готова присоединиться.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что заморозка не является единственным способом стабилизации нефтяного рынка. Он также призвал всех остальных крупных игроков рынка присоединиться к соглашению Москвы и Эр-Рияда. Однако даже договоренности двух крупнейших производителей нефти после провала в Дохе заставляли экспертов сомневаться в будущем успехе.

Переломный момент произошел в конце сентября на неформальной встрече стран - членов ОПЕК в Алжире, на которой они все-таки смогли договориться об общем ограничении добычи нефти на уровне 32,5 - 33 млн баррелей в сутки. Тогда же было заявлено о возможных исключениях для Ирана, а также Нигерии и Ливии, где в результате форс-мажорных событий также падала добыча.

Венский вальс

В конце ноября в Вене состоялся саммит ОПЕК, итогом которого стало долгожданное и первое с 2008 года официальное решение картеля сократить добычу. Сошлись на уровне, оговоренном еще в Алжире, - 32,5 млн баррелей в сутки. То есть с 1 января 2017 года страны ОПЕК снижают среднесуточную добычу на 1,164 млн баррелей.

Основное сокращение добычи придется на Саудовскую Аравию, которой предстоит убрать с рынка 486 тыс. баррелей в сутки, Ирак снизит показатели на 210 тыс. баррелей, ОАЭ - на 139 тыс., Кувейт- на 131 тыс., Венесуэла - на 95 тыс., Ангола - на 80 тыс., Алжир - на 50 тыс., Катар - на 30 тыс., Эквадор - на 26 тыс., Габон - на 9 тыс.

В этой схеме не участвует Иран. Таким образом, при общем сокращении ОПЕК добычи Иран сможет увеличить ее на 90 тыс. баррелей в сутки. Нигерия и Ливия снижать нефтедобычу не будут.

Принять столь необходимое решение картелю позволило лишь понимание того, что страны, не входящие в ОПЕК, будут сотрудничать в попытках стабилизировать рынок. Уже 10 декабря ОПЕК и еще 11 стран, не входящих в картель, подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К соглашению присоединились Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, республики Судан и Южный Судан.

Кроме того, был создан комитет по контролю за добычей, в котором представителями от стран, не входящих в ОПЕК, стали министр энергетики РФ и министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи. Всего в комитет вошли пять министров, трое - от стран ОПЕК - Венесуэлы, Алжира и Кувейта. Первое заседание комитета пройдет уже в январе 2017 года.

По словам российского министра энергетики, 31 марта страна снизит добычу на 200 тыс. баррелей в сутки, а в апреле сможет сократить добычу уже на 300 тыс. баррелей в сутки. Новак отметил, что конечная цель - 10,947 млн баррелей по российской классификации.

Роль России

Опрошенные ТАСС аналитики говорят, что решение стран сократить добычу стало для них неожиданностью, и в целом высоко оценивают его влияние на рынок. "Мы ожидали заморозки. Что они договорятся на заморозку", - отмечает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

"Они (Россия и ОПЕК), конечно, сделали большую работу. Им удалось путем этих переговоров и информационных вбросов поднять цену на максимально возможную высоту колебаний", - добавляет аналитик "Финама" Алексей Калачев. При этом, по мнению эксперта, поддержание цены на нужном уровне не стоило больших затрат участникам переговоров. "Ведь фактически на сегодняшний день еще никто ничего не сокращал. И непонятно, будут ли сокращать, а уже полгода мы видим хорошую цену на нефть", - сказал Калачев.

Эксперты сходятся во мнении, что сделка не случилась бы без альянса Саудовской Аравии и России. "Я разделяю это мнение. Решение ОПЕК стало возможным благодаря тому соглашению, которое наш министр и саудовский министр приняли на полях "двадцатки" в Китае. Вклад России был определяющим. Не целиком, конечно, потому что большое значение имели и позиция Ирана и других стран. Но Саудовская Аравия и Россия - это основные столпы, на которых держится это решение", - считает аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. Приверженности РФ и Саудовской Аравии условиям сделки уже достаточно, чтобы соглашение продолжало оказывать влияние на рынок, убежден Нестеров. "Даже если решение будет выполняться не всеми странами, но будет выполнятся основными членами, то есть странами персидского залива и Россией, то оно все равно свою функцию поддержки цен выполнит", - говорит он.

В целом же аналитики скептически оценивают шансы выполнения условий всеми участниками соглашения. "Просто исторически так сложилось, что ОПЕК соблюдает свои решения процентов на 60-80, были такие подсчеты", - поясняет Нестеров. Такого же мнения придерживается и Калачев: "Это же как покер - каждый будет беспокоиться о своем выигрыше. Поэтому кто-то обязательно нарушит". А Полищук напоминает, что в случае нарушения условий никаких санкционных механизмов не предусмотрено. "Если раньше кто-то из членов ОПЕК не соблюдал свою квоту, что происходило довольно часто, то наказаний никаких не происходило", - говорит он.

При этом эксперт убежден, что Россия будет соблюдать договоренности. "По поводу России у меня сомнений нет. Наши компании щепетильно относятся к рекомендациям правительства", - подчеркивает Полищук.

Впрочем, считает Калачев, любое нарушение условий сделки со стороны ОПЕК может стать поводом для того, чтобы и Россия приостановила выполнение обязательств. "Мы же оговариваемся - мы будем сокращать, если ОПЕК это сделает. В противном случае у нас появится аргумент не сокращать. И можно начинать разговоры снова. Соглашение - это не событие, не факт, это процесс, и его надо поддерживать", - резюмирует он.

Кто окажется прав, сбудутся ли прогнозы относительно влияния этого исторического решения на рынок нефти, будет видно уже в новом году.