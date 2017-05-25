Продолжат сокращать: к чему приведет договоренность о снижении объемов добычи нефти

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Соглашение между членами Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и государствами, не входящими в этот картель, о сокращении добычи нефти продлено еще на девять месяцев. Первое соглашение было подписано 10 декабря и оказало существенное влияние на экономики многих стран мира, в том числе и России. ТАСС разбирался, кому выгодно продление соглашения.
Сначала немного истории. К концу 2014 года на мировом рынке образовались излишки нефти. Причин было несколько: в США резко ускорились темпы добычи сланцевой нефти, в Китае замедлился экономический рост, а значит, упал спрос на топливо. В результате серьезно снизилась и цена на нефть: с $113 в июне 2014 года до $50 в январе 2015-го.
Это называется разбалансировкой рынка: предложение превышает спрос, поэтому нефть стоит дешево. Чтобы поднять цену, нужно уменьшить количество предлагаемого товара. Именно об этом и договорились на встрече в Вене 10 декабря 2016 года - снизить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки.
25 мая участники предыдущего соглашения продлили его еще на девять месяцев.
По этому поводу есть разные мнения. Но факты говорят о том, что соглашение помогло остановить падение цен на нефть и стабилизировать их в коридоре $50–55 за баррель. Практически все страны, подписавшие Венское соглашение, его выполнили.
Да. Россия являлась одним из инициаторов декабрьских договоренностей. По оценкам многих международных экспертов, если бы не действия нашей страны, это соглашение не было бы подписано.
То, что нефти будет стоит $50–55 за баррель или даже больше, выгодно для России. Например, бюджет на 2017 год сверстан из расчета, что среднегодовая цена на нефть составит $40. За счет того, что в первом квартале она была выше, бюджет России получил дополнительные средства.
Президент России Владимир Путин говорил в декабре 2016-го: "Разница в ценах на нефть в $10 (за баррель) будет означать дополнительный доход для бюджета в 1,75 трлн рублей, а для нефтяных компаний, несмотря на снижение добычи, разница в цене в $10 даст дополнительный доход в 750 млрд рублей".
Позитивный прогноз и у министра экономического развития (МЭР) России Максима Орешкина. По его мнению, дополнительные доходы бюджета приведут к снижению инфляции. Это, в свою очередь, позволит Центробанку понизить ключевую ставку, а это ускорит экономический рост, ведь бизнес получит доступ к более дешевым кредитам.
Снизится и дефицит бюджета РФ. По оценкам МЭР, он будет ниже 2% от валового внутреннего продукта.
Россия сократила добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Этот показатель выше, чем у всех прочих стран, не входящих в ОПЕК. Например, Бруней и Судан сократили добычу всего на 4 тыс. баррелей в сутки, Азербайджан — на 35, Казахстан — на 20.
Однако, во-первых, 300 тыс. баррелей в сутки не так уж много в общем объеме добычи нефти в России, это чуть выше 2%. Во-вторых, некоторые месторождения нефти в нашей стране истощаются, и сокращать добычу пришлось бы и без всяких соглашений. Чтобы разрабатывать новые месторождения, нужны крупные вложения, а их будут делать только в случае роста цен на нефть. В-третьих, снижение добычи компенсировалось экономическим эффектом от роста цены. Лучше добыть меньше, но по более высокой цене, чем больше — по низкой.
Нет. Американцы не присоединились к довогоренностям, и поэтому на них не накладывалось никаких обязательств. Поэтому некоторые эксперты считают, что принятые договоренности — это бонус для США.
Больше того, американцы увеличили добычу сланцевой нефти. Однако и им невыгодна низкая цена на этот ресурс, ведь тогда их добыча окажется нерентабельной.
Соглашение продлено на девять месяцев. Но дата может измениться как на более раннюю, так и на более позднюю — в зависимости от ситуации на рынке. Следующее заседание ОПЕК и стран, не входящих в картель, состоится 30 ноября.
Сергей Круглов