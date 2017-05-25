Продолжат сокращать: к чему приведет договоренность о снижении объемов добычи нефти

Сначала немного истории. К концу 2014 года на мировом рынке образовались излишки нефти. Причин было несколько: в США резко ускорились темпы добычи сланцевой нефти, в Китае замедлился экономический рост, а значит, упал спрос на топливо. В результате серьезно снизилась и цена на нефть: с $113 в июне 2014 года до $50 в январе 2015-го.

Это называется разбалансировкой рынка: предложение превышает спрос, поэтому нефть стоит дешево. Чтобы поднять цену, нужно уменьшить количество предлагаемого товара. Именно об этом и договорились на встрече в Вене 10 декабря 2016 года - снизить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки.

25 мая участники предыдущего соглашения продлили его еще на девять месяцев.