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ОПЕК продлила соглашение о сокращении добычи нефти до конца марта 2018 года

Экономика и бизнес
25 мая, 17:16 дата обновления: 25 мая, 17:43 UTC+3

Официально решение будет озвучено после заседания со странами, не входящими в ОПЕК

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Штаб-квартира Организации стран-экспортеров нефти, Вена, 25 мая

Штаб-квартира Организации стран-экспортеров нефти, Вена, 25 мая

© REUTERS/Leonhard Foeger

ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Страны ОПЕК приняли решение продлить соглашение по сокращению добычи нефти до конца марта 2018 года, сообщил министр нефти Кувейта Исам аль-Марзук перед началом заседания с участием стран, не входящих в ОПЕК.

Информацию о продлении соглашения также подтвердил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Да, все едины", - сказал он, отвечая на вопрос, приняли ли страны-экспортеры нефти решение продлить соглашение еще на девять месяцев.

Заседание ОПЕК, на котором обсуждалось продление сделки, длилось около пяти часов. По итогам встречи министры не сделали официальных заявлений, а сразу начали следующее заседание. В приветственных словах саудовского и российского министров также не прозвучало итогового решения. Однако сидевший близко к журналистам министр нефти Кувейта подтвердил корреспонденту ТАСС, что встреча закончилась положительно.

Источник в одной из делегаций сообщил ТАСС, что официально решение будет озвучено после заседания со странами, не входящими в ОПЕК. Оно началось в 16:35 по местному времени.

Накануне встречи мониторинговый комитет рекомендовал продлить соглашение еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Комитет также сообщил, что в апреле страны перевыполнили договоренности на 2%. Министры ожидают, что благодаря продлению соглашения запасы нефти на рынке стабилизируются к первому кварталу 2018 года.

В конце прошлого года ОПЕК и 11 независимых стран-нефтепроизводителей договорились в первом полугодии 2017 года вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки. Эту квоту планируется сохранить и в рамках новых договоренностей.

Очередное заседание 

Следующее заседание ОПЕК и встреча со странами, не входящими в организацию, состоится 30 ноября 2017 года, сообщает Министерство нефти Нигерии.

"Утвержденная дата для 173-го заседания ОПЕК и третьей встречи со странами, не входящими в ОПЕК - 30 ноября 2017 года", - говорится в сообщении.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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