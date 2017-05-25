ОПЕК продлила соглашение о сокращении добычи нефти до конца марта 2018 года

ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Страны ОПЕК приняли решение продлить соглашение по сокращению добычи нефти до конца марта 2018 года, сообщил министр нефти Кувейта Исам аль-Марзук перед началом заседания с участием стран, не входящих в ОПЕК.

Информацию о продлении соглашения также подтвердил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Да, все едины", - сказал он, отвечая на вопрос, приняли ли страны-экспортеры нефти решение продлить соглашение еще на девять месяцев.

Заседание ОПЕК, на котором обсуждалось продление сделки, длилось около пяти часов. По итогам встречи министры не сделали официальных заявлений, а сразу начали следующее заседание. В приветственных словах саудовского и российского министров также не прозвучало итогового решения. Однако сидевший близко к журналистам министр нефти Кувейта подтвердил корреспонденту ТАСС, что встреча закончилась положительно.

Источник в одной из делегаций сообщил ТАСС, что официально решение будет озвучено после заседания со странами, не входящими в ОПЕК. Оно началось в 16:35 по местному времени.

Накануне встречи мониторинговый комитет рекомендовал продлить соглашение еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Комитет также сообщил, что в апреле страны перевыполнили договоренности на 2%. Министры ожидают, что благодаря продлению соглашения запасы нефти на рынке стабилизируются к первому кварталу 2018 года.

В конце прошлого года ОПЕК и 11 независимых стран-нефтепроизводителей договорились в первом полугодии 2017 года вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки. Эту квоту планируется сохранить и в рамках новых договоренностей.

Очередное заседание

Следующее заседание ОПЕК и встреча со странами, не входящими в организацию, состоится 30 ноября 2017 года, сообщает Министерство нефти Нигерии.

"Утвержденная дата для 173-го заседания ОПЕК и третьей встречи со странами, не входящими в ОПЕК - 30 ноября 2017 года", - говорится в сообщении.