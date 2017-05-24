Участники соглашения с ОПЕК выполнили его на 102% в апреле

ВЕНА, 24 мая. /ТАСС/. Участники соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти перевыполнили договоренности на 2% в апреле, сообщает мониторинговый комитет при ОПЕК.

"По состоянию на апрель 2017 года ОПЕК и не входящие в картель страны добились выдающегося уровня соблюдения сделки - 102%, что на 4% больше, чем в марте 2017 года", - следует из заявления мониторингового комитета.

Комитет продолжит отслеживать выполнение соглашения и сохранит функцию рекомендательного органа.