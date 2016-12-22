РФ приостанавливает полеты таджикской Somon Air в регионы России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия с 00:00 мск 23 декабря приостанавливает полеты таджикской авиакомпании Somon Air в российские регионы.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Минтранса РФ.

В министерстве уточнили, что речь идет о полетах таджикской авиакомпании во все города РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Собеседник агентства отметил, что в четверг завершились переговоры авиавластей России и Таджикистана. "Таджикская сторона, в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также протокола от 7 ноября 2016 года, не согласовала полеты из аэропорта Жуковский назначенного российского авиаперевозчика - авиакомпании "Ямал", - сказал он, подчеркнув, что запрет на полеты Somon Air в российские регионы - это ответная мера.

В четверг Somon Air отменила рейс из Худжанда (Таджикистан) в Екатеринбург. Перелеты по данному маршруту осуществляются раз в неделю.

По данным официального сайта авиакомпании, следующий рейс запланирован 29 декабря.