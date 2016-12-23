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Путин отметил исключительный объем урожая зерновых в 2016 году

Экономика и бизнес
23 декабря, 12:27 дата обновления: 23 декабря, 12:56 UTC+3
Президент РФ также заявил, что рост сельхозпроизводства в этом году составит более 4%
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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Урожай зерновых в 2016 году составит более 119 млн тонн, ничего подобного в новейшей истории России не было. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

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"У нас будет (урожай - ред.) свыше 119 млн тонн. Это просто отличный показатель, хочу поблагодарить селян за эту работу", - сказал президент, указав, что это рекордный показатель в новейшей истории России.

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев говорил, что урожай зерна в 2016 году составит более 117 млн тонн. Из них 72 млн т пшеницы, прогнозировал министр. При таком урожае комфортным является экспорт на уровне 40 млн тонн, отмечал Ткачев. Однако пока официальный прогноз Минсельхоза по экспорту зерна в этом сельхозгоду - 35 млн т.

В 2015 году Россия собрала урожай зерна в объеме 104,8 млн тонн и поставила на экспорт 33,9 млн тонн зерновых в прошлом сельхозгоду.

Рекордный урожай зерна в России был зафиксирован в 2008 году, когда аграрии собрали 108,1 млн тонн. При этом в советское время урожай с территории современной России был и больше. Так, в 1978 г. урожай составил 127,8 млн т. Это достигалось за счет огромных посевных площадей.-

Рост сельхозпроизводства

Президент РФ также заявил, что рост сельхозпроизводства в этом году составит более 4%.

"Здесь у нас тренд весьма положительный, 4 с лишним процента роста сельского хозяйства", - сказал президент.

Президент указал, что рост производства сельхозтехники в будущем должен обеспечиваться не за счет субсидирования, а за счет естественного спроса. Рост сельхозпроизводства обеспечивает дополнительный спрос на сельхозтехнику, подчеркнул Путин. "Тем не менее, пока эти тенденции слабые (увеличение спроса на сельхозтехнику - ред.), будем поддерживать", - добавил он.

Господдержка

Государственная поддержка сельского хозяйства в следующем году, по словам президента, планируется на уровне 216 млрд рублей.

"Тем не менее, пока эти тенденции слабые (увеличение спроса на сельхозтехнику - ред.), будем поддерживать. Правительство планирует в следующем году продолжить по отдельным отраслям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства, продолжить это субсидирование. На промышленность предусмотрено 7,5 млрд рублей, на сельское хозяйство - 216 млрд рублей. Так что вот это все в совокупности, надеюсь, даст положительный результат", - сказал президент.

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