Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: приход иностранных инвесторов в руководство "Роснефти" повысит качество управления

Экономика и бизнес
23 декабря, 13:00 UTC+3 МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Президент подчеркнул, что деньги от приватизации 19,5% перечислены в бюджет в полном объеме
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Приход представителей иностранных инвесторов - швейцарской трейдерской компании Glencore и государственного фонда Катара (Qatar Investment Autority) - в руководящие органы "Роснефти" будет повышать качество управления самой компанией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Смотрите также
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

"Мы исходим из того, что приход в органы управления представителей (иностранных инвесторов) будет повышать качество управления самой компанией. Хотя, в целом, она итак считается одной из наиболее эффективных в мире", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что деньги от приватизации 19,5% перечислены в бюджет в полном объеме. "В общем и целом бюджет получил от продажи "Башнефти" и 19,5% акций "Роснефти" 1,1 трлн рублей примерно", - отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что "Роснефтегаз" и консорциум, состоящий из суверенного фонда Qatar Investment Authority и ведущего сырьевого производителя и трейдера Glencore, подписали соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти" за 692 млрд рублей. Бюджет РФ получит от приватизации 710,8 млрд рублей, включая 18 млрд рублей за счет дополнительных дивидендов "Роснефтегаза", обеспеченных измененной дивидендной политикой, одобренной советом директоров "Роснефти" в рамках подготовки к приватизации компании.

Смотрите также

Статистика больших пресс-конференций президента РФ Владимира Путина. Досье
Контроль президента: что сделано после прошлогодней пресс-конференции Путина

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Приватизация "Роснефти" Большая пресс-конференция Владимира Путина 2016
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
6
Американская компания Nikola Motor представила первый водородный грузовик
Интересное
15 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и лемур-победитель
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиян
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн
2
Джентилони сообщил Меркель о ликвидации берлинского террориста
3
В Петербурге зарегистрирована первая за сезон смерть от гриппа
4
На Мальте сел захваченный ливийский самолет
5
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
6
Путин заверил, что в ближайшие дни будет объявлено о начале подачи российского газа в Крым
7
Угонщики ливийского самолета потребовали обеспечить выход из Бенгази их сторонникам
Темы дня
Реклама