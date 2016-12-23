Путин: приход иностранных инвесторов в руководство "Роснефти" повысит качество управления

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Приход представителей иностранных инвесторов - швейцарской трейдерской компании Glencore и государственного фонда Катара (Qatar Investment Autority) - в руководящие органы "Роснефти" будет повышать качество управления самой компанией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"Мы исходим из того, что приход в органы управления представителей (иностранных инвесторов) будет повышать качество управления самой компанией. Хотя, в целом, она итак считается одной из наиболее эффективных в мире", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что деньги от приватизации 19,5% перечислены в бюджет в полном объеме. "В общем и целом бюджет получил от продажи "Башнефти" и 19,5% акций "Роснефти" 1,1 трлн рублей примерно", - отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что "Роснефтегаз" и консорциум, состоящий из суверенного фонда Qatar Investment Authority и ведущего сырьевого производителя и трейдера Glencore, подписали соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти" за 692 млрд рублей. Бюджет РФ получит от приватизации 710,8 млрд рублей, включая 18 млрд рублей за счет дополнительных дивидендов "Роснефтегаза", обеспеченных измененной дивидендной политикой, одобренной советом директоров "Роснефти" в рамках подготовки к приватизации компании.