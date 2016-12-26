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Рейс авиакомпании "Ямал" из Жуковского в Таджикистан отменен

Экономика и бизнес
26 декабря, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Душанбе не согласовал вылет, сообщил гендиректор аэропорта Жуковский
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Ямал" из аэропорта Жуковский в Таджикистан (город Худжанд) отменен, следует из данных онлайн табло аэропорта. Рейс YC791 должен был вылететь 26 декабря в 11:30 мск.

Как сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора аэропорта Жуковский Евгений Солодилин, рейс отменен в связи с тем, что Таджикистан не согласовал вылет авиакомпании.

"Рейс действительно отменен в связи с несогласованием таджикской стороной полетов авиакомпании "Ямал" в Таджикистан", - сообщил он.

На данный момент, по словам Солодилина, в гостиницах остаются 187 человек, которые раннее не улетели в Душанбе (87 человек) и Худжанд (100 человек).

При этом в авиакомпании "Ямал" ТАСС сообщили, что рейс не отменен, а объединен со следующим и его планируется выполнить 28 декабря.

"Мы не отменили данный рейс, а пока вылет в Худжанд перенесли на среду - 28 декабря, таким образом объединив два рейса, так как проданы были не все билеты. Некоторые пассажиры решили поменять билеты на Киргизию и улететь в Бишкек", - сказал ТАСС коммерческий директор авиакомпании "Ямал" Андрей Дубров, добавив, что компания до сих пор не получила разрешения от авиавластей Таджикистана.

В последние дни между РФ и Таджикистаном действует ограничение на авиасообщение: таджикской Somon Air российские авиавласти запретили выполнять полеты в регионы РФ (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). В ответ на это Таджикистан запретил "Уральским авиалиниям" совершать полеты в страну из нескольких городов РФ.

Ранее Таджикистан не согласовал полеты из Жуковского авиакомпании "Ямал" (должны были начаться 20 декабря), ссылаясь на нарушение паритета по количеству перевозчиков с обеих сторон. До введения ограничений между Таджикистаном и РФ летали три российских перевозчика ("Сибирь", "Уральские авиалинии" и "Ютэйр") и два таджикских (Somon Air и Tajik Air). При этом паритет, согласно двусторонним соглашениям, может быть установлен только на рейсах из московских аэропортов, а Жуковский относится к Раменскому авиаузлу.

Авиасообщение России с Таджикистаном. Досье

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