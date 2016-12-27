"Газпром нефть" закладывает в бюджет 2017 года цену нефти в $48 за баррель

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" закладывает в бюджет 2017 г. цену нефти в $48 за баррель, курс доллара в 63,3 рубля, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

"В бюджет заложена цена Urals в $48, курс доллара в 63,3 рубля, это один из сценариев Минэкономразвития, который использован при разработке бизнес-плана на 2017 год", - сказал он.

Ранее Дюков сообщал журналистам, что компания ожидает среднюю цену нефти по 2017 году в $50-55 за баррель, но в бизнес-плане на следующий год заложена цена ниже $50.

В сентябре совет директоров "Газпром нефти" принял решение сохранить инвестиционную программу на 2016 год на утвержденном ранее уровне - около 842 млрд рублей. В структуру "Газпром нефти" входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания ведет работу в крупнейших нефтегазоносных регионах России. Продукция компании экспортируется в более чем 50 стран мира и реализуется на всей территории РФ.

Рост прибыли

Глава компании также сообщил, что "Газпром нефть" ожидает существенного роста прибыли за 2016 год, соответственно вырастут и дивиденды.

"Будет выше чистая прибыль - будут больше дивиденды. По 2016 году мы ожидаем существенный рост чистой прибыли, соответственно - опять же, решение должен принять совет директоров и в конечном итоге собрание акционеров, - но можно ожидать, что дивиденды за 2016 год будут выше, чем за 2015 год. Поскольку в следующие годы мы ожидаем, что рост операционной и чистой прибыли продолжится, то ожидаем и роста дивидендных платежей", - сказал он.

Увеличение добычи

"Газпром нефть" в 2017 году намерена увеличить добычу нефти на 4,5-5%, углеводородов - на 4-4,5%. До соглашения по сокращению добычи нефти, которое Россия заключила со странами ОПЕК и 10 другими государствами, план роста добычи был более агрессивным, сообщил Дюков.

"Мы планируем, что рост объемов добычи составит порядка 4-4,5% по углеводородам, 4,5-5% по жидким - нефти и газовому конденсату. В основном это будет рост добычи по нефти. Хочу объяснить, почему добыча вырастет, несмотря на рекомендации Минэнерго присоединиться к соглашению с ОПЕК и обеспечить сокращение на 300 тыс. баррелей: за точку отсчета выбрана среднесуточная добыча октября, за этот период мы увеличили добычу нефти на 10%, поэтому даже сокращение на 2,7% в среднем по году нам дает возможность увеличить добычу. Мы планировали, что будем наращивать добычу нефти в 2017 году более агрессивно и энергично, но в связи с договоренностями темпы роста будут ниже, чем мы первоначально планировали", - сказал Дюков.

Еще две лицензии

"Газпром нефть" в I квартале 2017 года может завершить процесс получения у "Газпрома" еще двух лицензий на месторождения, содержащие нефть.

"Обсуждается передача двух лицензионных участков, но с одной стороны решение принято, с другой передача лицензий еще не завершена, в первом квартале, когда лицензии будут переданы, мы прокомментируем", - сказал он.

Эргинское месторождение

"Газпром нефть" готова к созданию консорциума для участия в аукционе на Эргинское нефтяное месторождение (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщил глава компании.

"Это месторождение, по сути, одно с той частью Приобки (Приобское месторождение - прим. ред. ТАСС), которую мы разрабатываем. Мы лучше всех понимаем геологию, мы считаем, что были бы там наиболее эффективными разработчиками. Возможное партнерство мы пока не обсуждаем ни с кем. По Эргинскому мы готовы обсуждать предложения различных компаний о создании партнерства - это возможно, - и российских в том числе", - сказал он.

Ранее глава Минприроды РФ Сергей Донской сообщал журналистам, что аукцион на Эргинское нефтяное месторождение в 2016 году объявлен не будет, как это планировалось ранее. Это предусмотрено распоряжением правительства, в которое, по словам Донского, будут внесены изменения в связи с переносом сроков.

Эргинское нефтяное месторождение в Западной Сибири является одним из самых крупных нераспределенных разведанных месторождений в России. Площадь выставляемого на торги участка равна 762,8 кв. км. Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн тонн. Разные участки Приобского месторождения, куда входит и Эргинское, уже разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть".

Консорциум для работы в Иране

"Газпром нефть" не исключает возможность создания консорциума для участия в аукционах на разработку месторождений в Иране.

"Консорциумы зарекомендовали себя как достаточно эффективная форма сотрудничества, мы готовы работать в консорциуме с другими компаниями. Был обмен мнениями, и те компании, с которыми мы обменивались мнениями по поводу совместной работы, говорили: "Да, почему бы и нет", - отметил Дюков.

Ранее сообщалось, что "Газпром нефть" подписала меморандум с Национальной иранской нефтегазовой компанией о взаимопонимании по месторождениям Шангуле и Чешмех-Хош.

Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) и крупнейшая нефтегазовая компания Таиланда РТТ Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) в начале декабря подписали соглашение об изучении трех месторождений в Иране - Шангуле (Changouleh), Дальпари (Dalpari) и Беляль (Belal). Согласно условиям сотрудничества, таиландская компания проведет оценку месторождений в течение шести месяцев, а затем представит данные NIOC. Ранее сообщалось, что разработкой месторождения Шангуле интересуются российские компании "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл".

Ирак не просил сократить добычу

Ирак не обращался к "Газпром нефти" с предложением сократить добычу нефти в стране, выход на полку добычи месторождения Басра запланирован на 2018 г., сообщил Дюков.

"Мы не получали рекомендаций со стороны министерства сократить добычу. Ранее министерство нефти рекомендовало снизить число буровых, вместо 7 будет 4, поэтому на полку мы выйдем не в 2017 г., а в 2018 г., это 115 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.

В Ираке "Газпром нефть" участвует в реализации четырех проектов, три из которых находятся в Курдском регионе.

Gazprom Neft Middle East владеет долями в блоках Halabja, Shakal и Garmian. Доля "Газпром нефти" в блоках Halabja и Shakal составляет 80% (оставшаяся часть - у правительства Курдского региона). На блоке Shakal пробурены две поисковые скважины, в настоящее время завершено выполнение дополнительного объема сейсморазведочных работ 3D, заканчивается обработка и интерпретация данных. На блоке Halabja заканчивается интерпретация данных сейсморазведки 2D, выполненной в 2015 г.

Доля "Газпром нефти" в блоке Garmian составляет 40%. На блоке продолжается доразведка открытого месторождения и подготовка к его полномасштабному освоению.

Четвертый проект "Газпром нефти" в Ираке - разработка месторождения Бадра, расположенного на территории провинции Вассит на востоке Ирака. По предварительным оценкам, геологические запасы Бадры составляют 3 млрд баррелей нефти. "Газпром нефть" является оператором проекта и владеет долей в 30%. Коммерческая добыча сырья на Бадре началась в августе 2014 г.