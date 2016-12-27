Аптеки зафиксировали точечный рост спроса на валокордин

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) зафиксировала точечное повышение спроса на валокордин в московских аптеках, расположенных в спальных районах, однако пока об ажиотажном спросе речи не идет. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева.

Повышенный спрос населения на дешевые сердечные капли связан с заявлением вице-премьера Александра Хлопонина о возможном включении популярного валокордина в список рецептурных препаратов в 2017 году. Об ужесточении правил оборота спиртосодержащей продукции в правительстве заговорили после массовых отравлений суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник" в Иркутской области.

"Отдельные всплески есть, говорить о масштабности скорее не приходится. Если это в центре города аптека, то в ней незаметно. Если это спальный район, там заметно, там живут бабули. Спрос отмечается в отдельных аптеках", - сказала она.

Тем не менее, по словам Игнатьевой, ажиотажного спроса не избежать."Сегодня проходит информация в средствах массовой информации, которая комментирует неизбежное ужесточение оборота спиртосодержащих лекарственных средств, и это неизбежно выведет к тому, что повысится спрос на эту продукцию. Классическая теория экономики объясняет потребительское поведение и формирование ажиотажного спроса", - прокомментировала исполнительный директор РААС.

27 декабря вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что вероятно со второго квартала 2017 года валокордин в аптеках будет отпускаться по рецепту. По словам Хлопонина, в список рецептурных препаратов могут попасть йод, зеленка и другие спиртосодержащие препараты.