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Индексы ММВБ и РТС закрылись ростом вслед за котировками нефти

Экономика и бизнес
27 декабря, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Позитив на рынках отмечается на фоне укрепления цен на нефть
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 0,53% - до 2189,43 пункта, РТС - на 0,99%, до 1135,79 пункта. По состоянию на 19:33 мск за один доллар на бирже давали 60,635 руб., за один евро – 63,41 руб.

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Позитив на рынках сохраняется на фоне укрепления цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1,16% - до $56,55 за баррель.

"С технической точки зрения, картина на графике индекса ММВБ продолжает оставаться "бычьей", несмотря на наметившуюся консолидацию. Вполне возможно, что благодаря внешнему фону, до конца года он сможет переписать свои исторические максимумы", - прогнозирует аналитик ГК "Финам" Богдан Зварич.

"В среду индекс ММВБ может понизиться до 2165 пунктов, и индекс РТС - до 1113,5 пункта, при снижении цен на нефть до $55 c $55,6 за баррель. В то же время общие настроения рынка остаются слишком оптимистичными для того, чтобы осознанно предлагать мелким розничным инвесторам использовать это в качестве торговой идеи", - полагает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

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