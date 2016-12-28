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Усманов вернет статус налогового резидента России

Экономика и бизнес
28 декабря, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Бизнесмен намерен сделать это после своего ухода с поста президента Международной федерации фехтования
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Алишер Усманов вернет статус налогового резидента России после своего ухода с поста президента Международной федерации фехтования (FIE), сообщил бизнесмен в интервью телеканалу "Россия 24".

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"Я сегодня нахожусь в том месте, где зарегистрировано бюро нашей Федерации и офис нашей федерации, это, кстати, не Швейцария, и поэтому я там вынужден жить и прописаться, и поэтому - вот на тот период, пока я избран президентом Федерации - я должен быть там. Все остальное - это домыслы", - сказал Усманов.

Активы Усманова

Усманов является крупнейшим бенефициаром зарегистрированной на Кипре USM Holdings (контролирует 100% акций "Металлоинвеста"), его доля составляет 48%. Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).

USM Holdings - многопрофильная международная компания. Помимо крупнейшего в России производителя железной руды - "Металлоинвеста" - она управляет активами в сфере телекоммуникаций, интернета и медиа. В их числе такие компании, как "Мегафон", Mail.ru Group, а также "ЮТВ Холдинг".

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В 2014 году USM Holdings перевела контрольные пакеты своих крупнейших активов - "Мегафона" и "Металлоинвеста" - в российские холдинговые компании. Тогда USM Holdings объяснила это курсом на деофшоризацию, который объявил президент России Владимир Путин.

С 8 ноября 2016 года 100% акций "Металлоинвеста" принадлежат российской компании "ЮэСэМ Металлоинвест", свидетельствуют данные с сайта раскрытия корпоративной информации. Контрольный пакет "Мегафона" (56,16%) принадлежит российской "АФ Телеком Холдинг".

Где платить

В начале 2015 года в России вступил в силу закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК), согласно которому россияне обязаны уведомлять налоговые органы о наличии у них доли более чем в 10% в такой компании.

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Россияне-миллиардеры в списке журнала Forbes

Если доля более 25% и прибыль компании больше 30 млн рублей, придется заплатить дополнительные налоги: 20% для компаний и 13% для физлиц.

Российские налоговые резиденты платят налоги с доходов, полученных по всему миру, а нерезиденты - только с доходов от источников в России. Как ранее сообщал журнал Forbes, из-за этого закона в 2015 году ряд бизнесменов решили отказаться от налогового резидентства в России, в частности акционеры одного из крупнейших частных инвестиционных консорциумов в РФ "Альфа-Групп" Михаил Фридман и Алексей Кузьмичев.

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