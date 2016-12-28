Индексы ММВБ и РТС завершили торги разнонаправленным движение

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги в среду разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов в среду на Московской бирже опустился на 0,29% - до 2182,98 пункта, РТС - вырос на 0,22%, до 1138,31 пункта.

"Индекс ММВБ закончил день незначительным снижением, однако по ходу торгов пытался преодолеть сильное сопротивление в районе 2200 пунктов. Пробой 2200 пунктов может ускорить подъем и высокие шансы для этого по-прежнему сохраняются", - полагает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в феврале 2017 года выросла на 0,5% - до $56,35 за баррель.

"Цена нефти Brent провела день в пределах диапазона $56,5-55,9 за баррель, один раз испытывала на прочность дно этого диапазона, но отскочила к вершинам и на момент написания была по $56,4 за баррель. В четверг индекс ММВБ может припасть до 2180 пунктов, и индекс РТС - до 1115 пунктов, при падении цен на нефть до $55,5 за баррель", - отмечает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

По состоянию на 19:32 мск за один доллар на бирже давали 60,35 руб., за один евро – 62,75 руб.