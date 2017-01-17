Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту гендиректора РФПИ на пять лет

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту гендиректора управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на пять лет.

"Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" сроком на пять лет, говорится в документе.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент назначил председателем набсовета фонда спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Из состава набсовета исключен экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев и помощник президента России Игорь Левитин. Одновременно в состав совета вошли глава Минэкономразвития Максим Орешкин и первый замглавы аппарата правительства РФ Максим Акимов.