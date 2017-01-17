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Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту гендиректора РФПИ на пять лет

Экономика и бизнес
17 января, 15:29 дата обновления: 17 января, 15:38 UTC+3
Одновременно из состава набсовета исключен экс-глава МЭР Алексей Улюкаев и помощник президента РФ Игорь Левитин
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту гендиректора управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на пять лет.

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"Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" сроком на пять лет, говорится в документе.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент назначил председателем набсовета фонда спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Из состава набсовета исключен экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев и помощник президента России Игорь Левитин. Одновременно в состав совета вошли глава Минэкономразвития Максим Орешкин и первый замглавы аппарата правительства РФ Максим Акимов. 

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