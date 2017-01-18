Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 59.18
€ 63.23
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию обыкновенных акций банка "Пересвет"

Экономика и бизнес
18 января, 21:30 UTC+3
Регистрация состоялась 18 января
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций банка "Пересвет", в котором ранее был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Общий объем выпуска составил 1,36 млн штук, номинальная стоимость - 448,75 млн руб.

"Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 18 января 2017 года зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций банка "Пересвет", размещаемых путем конвертации", - отмечается в сообщении ЦБ.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что ЦБ, акционеры и кредиторы банка "Пересвет" обсуждают вариант оздоровления банка с использованием механизма bail-in (конвертация требований кредиторов к банку в его акции) и привлечением внешнего санатора. В числе возможных санаторов банка "Пересвет" называли опорный банк "Роснефти" - Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). 17 января стало известно о том, что двое представителей ВБРР вошли в состав временной администрации "Пересвета".

В октябре 2016 года ЦБ РФ назначил в "Пересвете" временную администрацию в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам (в сроки, превышающие 7 дней с момента наступления даты их удовлетворения). Одновременно ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

Банк "Пересвет" зарегистрирован 13 октября 1992 года и исторически связан с Московской патриархией. Около 36% акций банка принадлежат религиозной организации "Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)", 13% - у ООО "Содействие", 24% - у АО "Экспоцентр".

Активы банка, согласно отчетности на 1 октября 2016 года, составляли 200,3 млрд руб. Объем клиентских средств - 99,9 млрд руб., 77,4 млрд из которых приходится на средства корпоративных клиентов, 22,4 млрд руб. - средства физических лиц.

Смотрите также

"Дыра" в капитале банка "Пересвет" выросла на 30,5%
ЦБ ввел представителей ВБРР в состав временной администрации банка "Пересвет"
ТПП РФ, "Интер РАО" и "Русгидро" обратились к Медведеву с просьбой о санации "Пересвета"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблемы банка "Пересвет"
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
С крестом и тараном: скорой помощи могут разрешить пробивать себе путь
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК назвал приоритетную версию причины покушения на бизнесмена в центре Москвы
2
WP: Трамп придумал слоган для президентской гонки 2020 года
3
В Лондон прибыл первый грузовой поезд из Китая
4
Си Цзиньпин высказался за новые отношения c США и стратегическое партнерство с РФ
5
Обама: в интересах США и мира иметь конструктивные отношения с РФ
6
WSJ: Порошенко рассчитывает встретиться с Трампом в феврале
7
Эрнст прокомментировал претензии к новогодним телешоу
Темы дня
Реклама