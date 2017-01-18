ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию обыкновенных акций банка "Пересвет"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций банка "Пересвет", в котором ранее был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Общий объем выпуска составил 1,36 млн штук, номинальная стоимость - 448,75 млн руб.

"Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 18 января 2017 года зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций банка "Пересвет", размещаемых путем конвертации", - отмечается в сообщении ЦБ.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что ЦБ, акционеры и кредиторы банка "Пересвет" обсуждают вариант оздоровления банка с использованием механизма bail-in (конвертация требований кредиторов к банку в его акции) и привлечением внешнего санатора. В числе возможных санаторов банка "Пересвет" называли опорный банк "Роснефти" - Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). 17 января стало известно о том, что двое представителей ВБРР вошли в состав временной администрации "Пересвета".

В октябре 2016 года ЦБ РФ назначил в "Пересвете" временную администрацию в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам (в сроки, превышающие 7 дней с момента наступления даты их удовлетворения). Одновременно ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

Банк "Пересвет" зарегистрирован 13 октября 1992 года и исторически связан с Московской патриархией. Около 36% акций банка принадлежат религиозной организации "Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)", 13% - у ООО "Содействие", 24% - у АО "Экспоцентр".

Активы банка, согласно отчетности на 1 октября 2016 года, составляли 200,3 млрд руб. Объем клиентских средств - 99,9 млрд руб., 77,4 млрд из которых приходится на средства корпоративных клиентов, 22,4 млрд руб. - средства физических лиц.