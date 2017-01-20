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Госдума рассмотрит вопрос о ратификации соглашения по "Турецкому потоку"

Экономика и бизнес
20 января, 0:16 UTC+3 МОСКВА 20, января. /ТАСС
В парламенте считают "Турецкий поток" инфраструктурно значимым проектом
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума 20 января рассмотрит вопрос о ратификации российско-турецкого соглашения по созданию газопровода "Турецкий поток".

Соглашение, подписанное в Стамбуле 10 октября 2016 года, было внесено в Госдуму 19 декабря 2016 года правительством РФ. "Цель соглашения - создание благоприятной, прозрачной и стабильной нормативно-правовой базы, включая налоговый и таможенный режим, для проектирования, строительства и эксплуатации газопроводной системы, создаваемой для обеспечения поставок российского газа в Турцию и для транзитной транспортировки российского газа через нее в сопредельные ей государства", - говорится в сопроводительных материалах.

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Соглашение регулирует вопросы проектирования, строительства и эксплуатации двух морских и двух сухопутных участков газопровода "Турецкий поток". Газопроводная система пройдет через акваторию Черного моря из России (от компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае) до приемного терминала на побережье Турецкой Республики и будет состоять из двух ниток общей максимальной технической проектной производительностью 31,5 млрд куб. м газа в год - 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию мощностей обеих ниток газопровода планируется до 30 декабря 2019 г. Протяженность морского участка проекта составит около 920 км, транзитного сухопутного - около 200 км.

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Глава профильного комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что Госдума единогласно проголосует за ратификацию российско-турецкого соглашения по проекту газопровода "Турецкий поток". "Ратификация соглашения по "Турецкому потоку" - это инфраструктурно значимый проект, который появится на газовой карте Европы. Надеемся на единогласную ратификацию Госдумой этого важнейшего досье", - подчеркнул он.

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