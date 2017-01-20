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"Известия": более 10 компаний и фондов претендовали на покупку госпакета Роснефти

Экономика и бизнес
20 января, 0:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
Антонио Фаллико в интервью газете рассказал о необходимости учета рисков при выборе покупателей госпакета
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более десяти компаний и фондов, в том числе американские инвестфонды, входили в шорт-лист претендентов на покупку госпакета Роснефти. Об этом в опубликованном интервью газете "Известия" рассказал глава банка "Интеза" в России Антонио Фаллико.

"Это были фонды, в том числе и американские, и энергетические компании. Но нужно было учитывать риски, поэтому выбор "Роснефтегаза" пал на нынешних покупателей", - сообщил он изданию.

3 января нефтетрейдер Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Autority (QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций "Роснефти". Ранее консорциум подписал соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти" за 692 млрд руб. Бюджет РФ получил от приватизации 710,8 млрд руб., включая 18 млрд руб. за счет дополнительных дивидендов "Роснефтегаза", обеспеченных измененной дивидендной политикой, одобренной советом директоров "Роснефти" в рамках подготовки к приватизации компании.

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