Р24: Новак считает, что потенциал роста цен на нефть не исчерпан

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак ожидает, что цена на нефть в 2017 году установится на уровне от $50 до $60 за баррель. Об этом глава Минэнерго РФ сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Потенциал роста цены не исчерпан. В целом для того, чтобы подходить к оценке ситуации, - цена будет в районе $50-60 за баррель", - сказал он.

Ранее Новак говорил, что стабилизация цен на нефть в диапазоне $50-55 за баррель имеет положительный эффект для отрасли и позволяет обеспечить долгосрочные инвестиции.

Министр заявил, что на прошедшей в Вене встрече комитета по контролю за сокращением нефтедобычи обсудил с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом технологическое сотрудничество в отрасли между странами.

"С Саудовской Аравией мы обсудили технологическую кооперацию: это совместные проекты в области нефтесервиса, производства оборудования. У нас создана рабочая группа и у нас есть ряд проектов, которые мы мониторим с точки зрения их исполнения", - сказал Новак. Кроме того, отметил министр, вопросы сотрудничества в энергетической отрасли также обсуждались на двусторонних встречах с министрами Кувейта и Венесуэлы.

"С Кувейтом у нас большой потенциал. Мы договорились, что направим туда наших представителей от бизнеса. Возможно, что на следующей встрече мониторинговой группы, которая может пройти в Кувейте, мы также обсудим вопросы двустороннего сотрудничества", - добавил глава российского Минэнерго.

Прирост инвестиций

Министр энергетики РФ убежден, что благодаря выполнению соглашения по сокращению добычи нефти в 2017 году прирост инвестиций в нефтяную отрасль будет иметь положительную динамику. "Мы ожидаем, что в 2017 году будет положительная динамика и прирост инвестиций в ТЭК. Об этом январские цифры и показатели уже говорят", - отметил он.

По словам Новака, сокращение добычи также позитивно сказалось на волатильности цен на нефть, и в целом ситуация на энергетическом рынке "превосходит все ожидания".

"Действительно, все страны нацелены позитивно и конструктивно. Сегодняшняя встреча (комитета по контролю за добычей нефти - прим. ред.) показала, что все стремятся выполнять взятые на себя обязательства", - добавил министр.

Он также заявил, что все 24 страны - участницы соглашения по итогам января могут сократить добычу нефти на 1,7 млн баррелей в сутки. "Я думаю, что по результатам статистики, которая появится за январь, мы будем иметь превышение в 1,7 млн баррелей в сутки", - сказал он.

Влияние холодов

Глава Минэнерго РФ отметил, что холодные температуры влияют на сокращение добычи нефти лишь частично, главное - то, что делают компании. "Частично холодные температуры влияют на снижение добычи. Но частично. Главный фактор - это действия компаний", - сказал министр.

Новак подчеркнул, что данных о том, перераспределяют ли компании между собой квоты по сокращению добычи, нет. "У нас нет сведений, что есть какие-то совместные договоренности между компаниями. Сейчас каждая компания самостоятельно выполняет свою задачу по снижению", - отметил он.

Ранее замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов говорил, что влияние холодной погоды в начале января в общем сокращении добычи нефти в России составило 5-10 тыс. баррелей в сутки.

В ноябре 2016 года на саммите ОПЕК в Вене было принято первое с 2008 года решение картеля сократить добычу нефти до уровня в 32,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, с 1 января 2017 года страны ОПЕК должны снизить среднесуточную добычу почти на 1,2 млн баррелей.

В начале декабря к этому соглашению присоединились еще 11 стран, не входящих в организацию: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, республики Судан и Южный Судан. С учетом этих стран общее сокращение в первом полугодии 2017 года составит 1,7-1,8 млн баррелей в день.