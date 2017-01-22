Новак заявил о начале стабилизации рынка нефти

ВЕНА, 22 января. /ТАСС/. Участники заседания комитета по контролю за сокращением добычи нефти отметили, что рынок нефти начал стабилизироваться, сообщил на пресс-конференции глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Сегодня в рамках оценки ситуации мы отметили, что ситуация на рынке балансируется, запасы уже начали частично снижение. Самое главное - мы видим стабильность и снижение волатильности", - сказал он.

Глава Минэнерго РФ отметил, что соглашение по сокращению глобального перепроизводства нефти выполняется всеми странами."По нашей оценке, соглашение выполняется всеми странами и нет оснований сомневаться, что те договоренности, которые были достигнуты 10 декабря прошлого года, реализуются. Мы считаем, что стороны занимают открытую позицию и демонстрируют приверженность реализации соглашений", - сказал министр.

Министр также отметил, что многие страны выполняют свои обязательства с опережением планов. "Многие страны выполняют свои обязательства даже в более быстрые сроки и в большем объеме", - сказал он.

Новак заявил, что страны ОПЕК и другие государства сокращают добычу нефти на 1,5 млн барр. в сутки, но при этом отметил, что это информация не по всем странам.

"У нас нет данных по всем странам. Но вот по тем, которые у нас есть, мы оцениваем, что сокращение добычи в январе уже составляет не менее 1,5 млн баррелей в сутки. Я хочу обратить внимание - это только по тем странам, по которым мы видим информацию, это не по всем странам, входящим в соглашение", - сказал он.

По словам министра, темп сокращения добычи нефти в России в два раза превышает запланированный уровень.

"Мы видели заявления министра (энергетики, промышленности и минеральных ресурсов - прим. ред.) Саудовской Аравии, что страна снизила добычу в большем размере, чем была достигнута договоренность. РФ выполняет свои обязательства в ускоренном темпе, и темпы снижения почти в два раза больше, чем изначально планировалось", - сказал Новак.

Контроль за добычей и экспортом

Говоря о контроле за выполнением соглашения, министр заявил, что комитет по контролю за добычей нефти странами ОПЕК и государствами, не входящими в организацию, утвердил техническую комиссию по контролю за выполнением соглашений о сокращении добычи. В комиссию, по словам Новака, помимо представителей стран, входящих в комитет, войдет представитель Саудовской Аравии.

"Мы договорились, что будет создан технический комитет, состоящий из представителей стран, входящих в министерский комитет по мониторингу ситуации. Также в него войдет представитель Саудовской Аравии как президента ОПЕК на этот год", - сказал Новак.

По словам главы Минэнерго РФ, министерский комитет по мониторингу сокращения нефтедобычи будет собираться раз в два месяца. "Министерский комитет будет собираться один раз в два месяца и до следующего (майского) саммита ОПЕК будет проведено две таких встречи", - сказал он.

Новак отметил, что в мониторинге будет учитываться показатель нефтедобычи, а также будет анализироваться экспорт нефти. По словам Новака, технический комитет будет использовать открытые данные международных агентств, обрабатывать и анализировать эту информацию, а готовый доклад представлять уже на рассмотрение министерскому комитету по мониторингу. В конце каждого месяца доклад будет направляться каждой стране - участнице соглашения.

"Мы договорились сегодня, что результатом исполнения соглашения будет мониторинг добычи нефти. Но в рамках работы технического комитета могут использоваться данные по экспорту нефти, нефтепродуктов и ситуация со спросом. Все это будет таким широким анализом", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли учитываться показатель экспорта в контроле.

Министр также подчеркнул, что соглашение по сокращению добычи нефти должно выполняться на 100%.

"Мы должны исходить из полного достижения выполнения соглашения. Если мы будем говорить о каких-то процентах более низких, это значит, что мы не будем нацелены на исполнение этого соглашения. Поэтому ниже 100 процентов не будет приниматься, выше - пожалуйста", - сказал он.

Министерский комитет по мониторингу за добычей создан при ОПЕК для контроля за выполнением соглашения о сокращении добычи нефти странами картеля и независимыми производителями. В комитет входят пять министров: три - от стран ОПЕК (Кувейт, Венесуэла и Алжир) и два - от стран, не входящих в эту организацию (Россия и Оман).

В ноябре 2016 года на саммите ОПЕК в Вене было принято первое с 2008 года решение картеля сократить добычу нефти до уровня в 32,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, с 1 января 2017 года страны ОПЕК должны снизить среднесуточную добычу почти на 1,2 млн баррелей.

В начале декабря к этому соглашению присоединились еще 11 стран, не входящих в организацию: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, республики Судан и Южный Судан. С учетом этих стран общее сокращение в первом полугодии 2017 года составит 1,7-1,8 млн баррелей в день.