Комитет по мониторингу нефтедобычи утвердил комиссию по контролю за сокращением добычи

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ВЕНА, 22 января. /ТАСС/. Комитет по контролю за добычей нефти странами ОПЕК и государствами, не входящими в организацию, утвердил техническую комиссию по контролю за сокращением добычи нефти. Об этом заявил на пресс-конференции министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук.
"Комитет по мониторингу утвердил сегодня состав контрольной технической комиссии, в него войдут пять стран", - сказал он.
Он отметил, что второе заседание комитета пройдет в Кувейте после 17 марта.
"Мы приняли решение провести второе заседание в Кувейте, оно пройдет во второй половине марта, - сказал он, - Пройдет после 17 марта, когда будут представлены данные по февралю".
Как отмечается в заявлении по итогам прошедшего заседания комитета, секретариат ОПЕК будет ежемесячно представлять доклад о добыче нефти странами-участницами соглашения до 17 числа каждого месяца, а затем специальный комитет будет обсуждать итоги этих докладов.